Kakšna čast! Luki Dončiću uspel fantastičen podvig.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil znova izbran v najboljšo peterko lige NBA. Že četrtič v karieri se je uvrstil med najboljših pet igralcev rednega dela, poleg njega pa idealno peterko sestavljajo še MVP rednega dela sezone Joel Embiid (Philadelphia), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City).

Najboljša prva peterka sezone 2022/23:

The 2022-23 Kia All-NBA First Team:



▪️ Giannis Antetokounmpo

▪️ Luka Doncic

▪️ Joel Embiid

▪️ Shai Gilgeous-Alexander

▪️ Jayson Tatum@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/gTIplts7oR — NBA (@NBA) May 10, 2023

V ligi NBA poteka napeta končnica, v igri za naslov, ki ga brani Golden State Warriors, je le še osem klubov. Med njimi ni Dallasa, ki se kljub statistično gledano najbolj razkošni sezoni Luke Dončića, odkar se dokazuje v ligi NBA, ni uvrstil niti med deset najboljših ekip zahodne konference in tako ostal brez izločilnega dela. 24-letni košarkarski dragulj iz Ljubljane, najbolj prepoznaven obraz slovenskega športa v svetu, pa sezone, v kateri je bil drugi najboljši strelec rednega dela lige NBA, vseeno ni končal brez konkretnega potrdila, da spada med elito. Ko so izbirali najboljše peterke sezone, je bil uvrščen v prvo. Že četrtič v karieri! Družbo so mu delali MVP rednega dela sezone Joel Embiid (Philadelphia), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), ki je tovrstno priznanje prejel prvič v karieri.

Najboljša druga peterka:

The 2022-23 Kia All-NBA Second Team:



▪️ Jaylen Brown

▪️ Jimmy Butler

▪️ Stephen Curry

▪️ Nikola Jokic

▪️ Donovan Mitchell@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/H0Axxa5iqG — NBA (@NBA) May 10, 2023

Najboljša tretja peterka:

The 2022-23 Kia All-NBA Third Team:



▪️ De'Aaron Fox

▪️ LeBron James

▪️ Damian Lillard

▪️ Julius Randle

▪️ Domantas Sabonis@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/kFBOMTNMdk — NBA (@NBA) May 10, 2023

