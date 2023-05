Ni še konec, prvak lige NBA in New York ostajata v igri

V noči na četrtek bi lahko v ligi NBA že postal znan prvi finalist tako v vzhodni kot zahodni konferenci, a to tega vendarle ni prišlo. Branilci naslova Golden State Warriors so doma premagali Los Angeles Lakers (121:106) ter zaostanek v skupnih zmagah znižali na 2:3, podobno velja za New York Knicks, ki so bili na domačem parketu boljši od Miami Heat (112:103).

Košarkarji Miami Heat bodo imeli na voljo prvo zaključno žogo proti New York Knicks, s 3:1 po štirih tekmah pa vodijo tudi košarkarji Los Angeles Lakers, ki bodo imeli na gostovanju pri Golden State Warriors tako veliko priložnost, da končajo sezono prvakov.