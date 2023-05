Si bodo LeBrona James in druščina priigrali že tretjo zmago?

Miami Heat v drugem krogu vzhodne konference gosti New York Knicks in v seriji vodi z 2:1. Miami je na zadnjem srečanju premagal New York s 10:86. Na tisti tekmi je bil pri Miamiju najbolj razpoložen Jimmy Butler, potem ko je dosegel 28 točk, pri New Yorku pa je bil z 20 točkami najboljši Jalen Brunson.

Prav tako bo zanimivo v drugem obračunu, ko se bosta med seboj udarila Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. Tudi pri njih je trenutni izid 2:1 za košarkarje LA Lakers. Zadnjo tekmo so visoko zmagali Lakers, potem ko se je ta končala z izidom 127:97. Na tisti tekmi je pri jezernikih blestel Anthony Davis (25 točk), pri bojevnikih pa je bil s 23 točkami najboljši Stephen Curry.

Sicer pa bodo na četrti tekmi pri LA Lakers lahko računali tudi na njihovega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa. Ta v povprečju dosega 28,9 točke, medtem ko pri Golden State Warriors Stephen Curry v povprečju dosega 29,4 točke na tekmo. Zagotovo se obeta zanimiv obračun.

Liga NBA, 8. maj

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) /2:2/

Golden State Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) /1:2/ Vzhod:

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) /1:2/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (3) /2:2/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

