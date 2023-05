Bodo prvaki odgovorili z izenačenjem ali bodo Lakers zvišali prednost?

Četrtek v najmočnejši košarkarski ligi na svetu prinaša eno tekmo konferenčnega polfinala. Na zahodu bodo drugo tekmo odigrali branilci naslova Golden State Warriors in Los Angeles Lakers. Na prvem medsebojnem srečanju je bil za bojevnike nerešljiva uganka Anthony Davis, ki se je ustavil pri 30 točkah in 23 skokih. Bodo Stephen Curry in druščina pred selitvijo serije v Kalifornijo izenačili na 1:1 v zmagah ali bodo Lakers ušli na 2:0?

Dvorana Chase Center v San Franciscu bo gostila drugo tekmo konferenčnega polfinala zahodne konference med Golden State Warriors in Los Angeles Lakers.

Branilci naslova na uvodnem obračunu niso našli rešitve za razigranega Anthonyja Davisa, ki je 30 točkam dodal 23 skokov, pet asistenc in štiri blokade. Moštvo iz Kalifornije je razliko doseglo v tretji četrtini, v zadnji so povedli za 14 točk (112:98), a domačim dopustili, da so se na krilih glasnega občinstva v zadnjih minutah vrnili v igro in poskrbeli za tesno končnico. Jordan Poole je tik pred koncem zgrešil met za podaljšek, na drugi strani pa je bil po minuti odmora s črte prostih metov natančen Dennis Schröder in postavil končni rezultat, 117:112 za Lakerse.

Bo Stephenu Curryju in druščini pred selitvijo serije v Kalifornijo izid v zmagah uspelo izenačiti na 1:1 ali bodo Jezerniki povedli z 2:0 v zmagah?

Liga NBA, 4. maj:

Liga NBA, 2. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Phoenix Suns (4) /2:0/

Golden State Warriors (6) – Los Angeles Lakers (7) /0:1/ Vzhod:

New York Knicks (5) – Miami Heat (8) /1:1/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (3) /1:1/ //Izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

