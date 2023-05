Kam se je tokrat uvrstil Luka Dončić?

Embiid je v preteklih dveh sezonah v tem točkovanju pristal na drugem mestu, a sta njegov trener Doc Rivers in direktor Daryl Morey že pred tem dejala, da si Embiid tokrat le zasluži nagrado. Tudi on sam si jo je močno želel.

V tej sezoni je le uspel premagati Nikolo Jokića, ki je bil zadnji dve sezoni najkoristnejši igralec. Srb bi v primeru zmage postal šele četrti igralec v zgodovini lige NBA, ki bi osvojil tri zaporedne MVP nagrade.

Joel Embiid is the first player to win the Kia NBA MVP Award with the 76ers since Allen Iverson in the 2000-01 season.



