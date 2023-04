Grški orjak se je najprej prijel za glavo, nato pa vse pustil odprtih ust #video

Trditev, da sta redni del sezone in končnice lige NBA dve povsem različni zgodbi, so že v prvem krogu zaključnega dela sezone na svoji koži izkusili Milwaukee Bucks. Ti so v rednem delu sezone kraljevali v vzhodni konferenci, na 82 tekmah so zabeležili 58 zmag oziroma zmago več od drugega Bostona ter štiri več od tretje Philadelphie. Milwaukee se je naslova nazadnje veselil leta 2021, lani pa se je njegova pot končala v polfinalu vzhoda, ko je bil s 4:3 v zmagah boljši Boston. Letos se je njihova pot končala še prej, potem ko so bili od Bucksov s 4:1 v zmagah boljši košarkarji Miami Heat, nazadnje v noči na četrtek, ko je Miami po podaljšku slavil s 128:126.

Slovenski košarkar Goran Dragić tako tudi po tej sezoni ostaja brez tako želenega šampionskega prstana. Milwuakeeju je takoj na začetku serije z Miamijem zagodla poškodba prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, a tudi po njegovi vrnitvi na igrišče pa pri zasedbi iz Wisconsina niso našli odgovora na igro razpoloženih Heat na čelu z Jimmyjem Butlerjem.

Antetokounmpo: To je napačno vprašanje

Kljub razočaranju se je pred predstavnike sedme sile po izpadu usedel prav Antetokounmpo, ki je s svojim odgovorom na eno izmed vprašanj razvnel in v večini navdušil svetovni splet. "Ocenjujete to sezono kot neuspeh?" je grškega orjaka vprašal eden izmed novinarjev, saj so košarkarji Milwaukeeja pred začetkom končnice spadali v ožji krog favoritov za končni uspeh.

"Why are you asking me that?" 😤



Giannis Antetokounmpo says Milwaukee Bucks' early exit in the playoffs is "not a failure" 🏀

Ob tem vprašanju se je Grk najprej le prijel za glavo, nato pa vidno razburjen in iritiran odgovoril: "Isto vprašanje si mi zastavil že po lanski sezoni," je poznanega novinarja najprej nagovoril Giannis nato pa nadaljeval: "Ali ti v službi vsako leto napreduješ? Zagotovo ne? Ali je zaradi tega tvoje delo vsako leto označeno kot neuspešno, ja ali ne? Ne," je sam sebi odgovoril 28-letni Grk, ki se tu ni ustavil. "Vsako leto delaš, delaš zato, da bi dosegel svoj cilj. In to je, da bi napredoval, da bi lahko preživljal sebe in svojo družino. Vedno delaš za svoj cilj. Vse to na poti niso porazi, ampak koraki proti uspehu. Michael Jordan je igral 15 let in osvojil šest naslovov. Je bilo zaradi ostalih devet sezon poraznih?" je vprašal Antetokounmpo.

Po Luki Dončiću je NBA sezono sklenil tudi Goran Dragić. Foto: Guliver Image

"To je napačno vprašanje. V športu ni neuspehov. So dobri dnevi, so slabi dnevi, nekatere dni si uspešen, spet druge nisi. Včasih je tvoj trenutek, spet drugič ne. In to je bistvo športa. Ne boš vedno zmagal. Letos bo zmagal nekdo drug, tako preprosto je. Naslednje leto se bomo vrnili, z željo, da bomo še boljši, da bomo igrali dobro košarko brez desetdnevne krize, kot smo jo imeli sedaj, in upam, da bo to prava pot do uspeha," je še sklenil Grk, ki si je ob tem prislužil ogromno komentarjev odobravanja.

Shaquille O'Neal se ni strinjal z mnenjem Giannisa. Foto: Reuters

A med tistimi, ki se z Grkom niso strinjali je bil med drugim legendarni Shaquille O'Neal. "Giannis ni neuspešen kot košarkar, ampak ali je ta sezona za njega oziroma njih označena kot neuspešna? Jaz bi rekel, da je. Če si tako odličen košarkar kot je Giannis in vsi od tebe pričakujejo zmago, tebi pa ne uspe, potem je to zame neuspeh. Sam sem igral 19 sezon in v 15 od teh sem bil zase neuspešen. Sam sem vedno, ko nismo zmagali, obtoževal sebe in vse te poraze sem ocenjeval kot neuspehe," je svoj vpogled v dogajanje dodal Shaq, ki je štirikrat osvojil šampionski prstan.

S tem pa se ni strinjal Charles Barkley. "Da osvojiš prvenstvo, se ti mora poklopiti ogromno stvari. Giannis je praktično izpustil dve tekmi, zato kdove kaj bi se zgodilo, če bi lahko igral. Razumljivo je, da je bil razočaran zaradi svojega stanja in res se je zgodil nesrečen splet okoliščin. Zaradi tega zagotovo ne more nihče reči, da je neuspešen," je dejal Barkley.

