Bucks trepetajo: ura resnice za Antetokounmpa in Dragića

To bi bilo za najboljše moštvo vzhodne konference po rednem delu lige NBA orjaško razočaranje, navijači Milwaukeeja so svoje ljubljence pričakovali najmanj v konferenčnem finalu. Na četrti tekmi se je v ekipo spet vrnil prvi zvezdnik ekipe, grški orjak Giannis Antetokounmpo, ki pa ima zelo očitno še vedno hude težave z bolečinami v hrbtu.

V torek je v Miamiju sicer odigral izvrstno, dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 10 skoki in 13 asistencami, a so Heat na krilih neustavljivega Jimmyja Butlerja (56 točk!) zmagali s 119:114. Antetokounmpo se je žrtvoval, poroča ameriški novinar Shams Charnia: "Jasno je, da se že zmeraj ukvarja s težavami spodnjega dela hrbta, včeraj pa je moral odigrati 38 minut. To so razlogi, da je moral, kot mi je bilo rečeno, po tekmi v Miamiju prejeti intravenozno zdravljenje."

Antetokounmpo je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev Milwaukeeja, njegov status za peto tekmo pa je "verjeten". Grk bo tako skoraj zagotovo spet stisnil zobe, saj se Bucks borijo za preživetje v končnici.

Goran Dragić na četrti tekmi ni dobil priložnosti za igro, na tretji in drugi je odigral skupaj dobrih sedem minut in prispeval po dve točki na vsaki. Tokrat se bo spet spraševal, ali mu bo trener Mike Budenholzer namenil kakšno igralno minuto.

Za preživetje se bodo ponoči borili tudi Cleveland Cavaliers in Memphis Grizzlies. Prvi z 1:3 v zmagah zaostajajo proti New York Knicks, drugi z istim izidom proti Los Angeles Lakers. Serija med branilci naslova Golden State Warriors in Sacramento Kings pa je po štirih tekmah izenačena na 2:2 v zmagah.

Liga NBA, 26. april

Liga NBA, 1. krog končnice: Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /4:1/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /4:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /2:2/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /1:3/ Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /1:3/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /1:3/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /4:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /3:2/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage

