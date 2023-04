Slovenski košarkar prijavljen na nabor lige NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Saša Ciani se je prijavil na nabor lige NBA, je razvidno s seznama na spletni strani tekmovanja. Na njem je trenutno 242 igralcev, ki so pravočasno oddali prijavo, to pa lahko umaknejo do 12. junija. Za košarkarje v ameriški študentski ligi NCAA je rok za umik prijave 31. maj.