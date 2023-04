V živo: 76ers prvič po 38 letih? Čustvena vrnitev Dragića.

Začelo se bo s sobotno matinejo v New York. Brooklyn bo gostil Philadelphio, gostom pa se obeta priložnost, da prvič v tem stoletju odpravijo tekmeca v končnici s 4:0! 76ers bodo pogrešali najboljšega strelca rednega dela lige NBA Joela Embiida, ki čuti bolečine v desnem kolenu.

Nadaljevalo se bo v soboto zvečer v Los Angelesu, kjer se v Crypto.com Arena obeta dvojni spored, saj bosta nastopila oba kluba iz mesta angelov. Phoenix proti Clippersom vodijo z 2:1 in so na dobri poti, da si z novo zmago prislužijo prvo zaključno žogico pred domačim občinstvom. Devin Booker je na zadnji tekmi dosegel kar 45 točk, Kevin Durant jih je dodal 28. Clippers se soočajo s težavami. Kawhi Leonard zaradi poškodbe kolena ni nastopil na tretji tekmi, v moštvu ga ne bo tudi danes, že dalj časa pa ni na voljo Paul George, kar je velik primanjkljal za Clippers. Trener Tyronn Lue ne more računati na najmočnejšo postavo, več odgovornosti se je znašlo na plečih ''novinca'' Russella Westbrooka in Normana Powella, ki je na tretji tekmi dal 42 točk.

Izkušeni slovenski legionar Goran Dragić se bo z Milwaukeejem prvič v tej končnici mudil na Floridi. V dvorani Kaseya Center bo skušal soigralcem, če mu bo trener namenil priložnost, pomagati do druge zmage, s katero bi Bucks prešli v vodstvo v skupnih zmagah. 36-letni Ljubljančan je zelo navezan na Miami. Z njim je leta 2020 izgubil šele v velikem finalu lige NBA. ''Ni skrivnost, kaj čutim do te ekipe, kaj pomeni meni in moji družini,'' je zlati kapetan slovenske reprezentance priznal, kako je v zadnjem obdobju, ko je pogosto menjal klube, upal, da bi se lahko vrnil prav v Miami.

