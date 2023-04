Usoda je hotela, da se slovenski košarkar Goran Dragić že v prvem krogu končnice lige NBA meri z Miamijem proti ekipi, v kateri je v svoji NBA karieri preživel svoja najboljša in najlepša leta. Grenko-sladek občutek ob srečanju z bivšimi soigralci si lahko deli tudi z Jaejem Crowderjem in Meyersom Leonardom, ki sta si z Gogijem leta 2020 delila slačilnico v mehurčku v Orlandu, kjer se je pot Miamija končala z nesrečnim koncem v finalu proti LA Lakers. Takrat je bil Slovenec eden od pomembnejših členov, če ne najpomembnejši člen Miamija, a se je njegova pot z nesrečno poškodbo stopala končala predčasno.

"Zagotovo je dober občutek, da sem spet skupaj s poznanimi obrazi, s katerimi sem si delil tudi slačilnico v Miamiju. Že tisto leto smo skupaj preživeli veliko časa, igrali smo odlično, a smo zdaj spet skupaj. Moram pa vseeno priznati, da je čudno, ker se zdaj vsi skupaj merimo ravno proti Miamiju," je za ameriški medij dejal Dragić.

Milwaukee je po dveh tekmah v seriji z Miamijem poravnan na 1:1 v zmagah. Foto: Guliverimage

Nad prihodnostjo velik vprašaj

Ta se je v pogovoru v nadaljevanju dotaknil tudi nadaljevanja svoje kariere. Dragić je pri 36 letih že v jeseni svoje kariere, ob tem je imel v zadnjem času znova nekaj težav s kolenom. "Ne vem, kaj se bo zgodilo potem, veliko je odvisno od tega, kako se bo končala ta sezona," je dejal Dragić, ki se je ob tem ozrl tudi proti burni bližnji preteklosti, kjer je med drugim oblekel tudi dres Brooklyna in Chicaga.

"To je vse del posla. Vem, da nisem več najmlajši. Lahko bi podpisal novo pogodbo z Brooklynom, a nisem več želel biti v takšni situaciji, saj je bilo vse malce čudno in noro. Skušal sem najti ekipo, ki je bolj mirna in stabilna. Mislil sem, da bom to našel pri Chicagu," je svojo odločitev pojasnil Dragić, ki ga je nato pot zanesla v Milwaukee. "Še vedno obožujem košarko, zato sem še vedno tukaj," je še dejal Dragić, ki se je v tem tednu kot gost mudil tudi na podcastu svojega soigralca in brata prvega zvezdnika Milwaukeeja Thanasisa Antetokounmpa.

Foto: Guliverimage

"Z Luko je res lahko igrati"

Na pogovoru pri 30-letnem Grku se je Dragić ozrl na celotno prehojeno pot v svoji karieri in spomine, med drugim je spregovoril tudi o posebni vezi z Luko Dončićem. "Veš, kdo je bil moj mentor, ko sem imel 15 let in sem podpisal svojo prvo pogodbo?" je Dragić vprašal Antetokounmpa, ta pa je ob tem odkimal z glavo. "Saša Dončić, oče Luke Dončića. Luko tako poznam, odkar je bil čisto majhen, ko je še brisal parket na naših tekmah. Potem sva skupaj zaigrala v reprezentanci, zdaj pa je ena največjih košarkarskih zvezd. To je cikel življenja, res je neverjetno," je dejal Dragić, Antetokounmpo pa ob tem s širokim nasmehom ni skrival navdušenja.

"Z Luko je res lahko igrati. Leta 2017 sva prvič igrala skupaj, takrat sem ga vzel pod svoje okrilje. Luka je bil takrat še res mlad, bil je tudi moj cimer, a že takrat se je videlo, da ima neverjeten talent. Že pri 18, 19 letih je začenjal tekme v reprezentanci. Lanski Eurobasket je bil nekoliko drugačna zgodba. Leta 2017 sem bil jaz Batman in on Robin, lani pa sta se vlogi zamenjali. Res sem vesel, da sem lahko igral z njim, poleg tega da je odličen košarkar, je tudi super oseba. Druživa se tudi po koncu sezone, poleti smo skoraj ves čas skupaj na Krku. Edina stvar, ki nam je lani manjkala, je bila medalja," je grškemu kolegu dejal Dragić.

Ljubljančan, ki je šele v začetku marca postal član Milwaukee Bucks, je zdaj povsem osredotočen na želeni cilj, ki mu v karieri še manjka – šampionski prstan. Bucks so v rednem delu sezone kraljevali v vzhodni konferenci, na 82 tekmah so zabeležili 58 zmag oziroma zmago več od drugega Bostona ter štiri več od tretje Philadelphie. Milwaukee se je naslova nazadnje veselil leta 2021, lani pa se je njegova pot končala v polfinalu vzhoda, ko je bil s 4:3 v zmagah boljši Boston. Letos pri Bucks znova upajo na veliki podvig, a bodo za to morali najprej zaustaviti Miami, naslednja tekma pa Milwaukee čaka v noči na nedeljo.

