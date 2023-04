Rekorden večer Milwaukeeja, zaigral tudi Dragić #video

V noči na četrtek so bile odigrane tri tekme končnice lige NBA. Goran Dragić je prvič zaigral za Milwaukee in se veselil zmage nad nekdanjim klubom Miamijem (138:122). Bucks so zmagali brez poškodovanega prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in izenačili kar dva rekorda lige NBA. Denver je na krilih Nikole Jokića, ki je kljub zdravstvenim težavam stisnil zobe in zaigral, še drugič premagal Minnesoto, Vlatko Čančar pa ni dočakal priložnosti. Memphis je brez Jaja Moranta vrnil udarec Los Angeles Lakers in izenačil na 1:1.

Učinek Gorana Dragića (Milwaukee proti Miamiju): 2 točki, prosta meta 2/2, v 3 minutah in 20 sekundah

Učinek Vlatka Čančarja (Denver proti Minnesoti): ni igral

Košarkarji Milwaukee Bucks, najuspešnejše ekipe rednega dela, so v končnico vstopili z nepričakovanim domačim porazom proti Miamiju, ki si je nastop v izločilnem delu zagotovil šele v dodatnih kvalifikacijah. Bucks jo je zagodlo še zdravje, saj prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo zaradi poškodbe hrbta ni mogel nastopiti na drugi tekmi. Grk tako ni mogel pomagati soigralcem, ki pa so se na drugi tekmi še kako izkazali.

Milwaukee je s 25 zadetimi trojkami izenačil rekord lige NBA, kar zadeva dvoboje v končnici:

Blesteli so zlasti pri metu z velike razdalje. Zadeli so kar 25 od 49 metov za tri točke in izenačili rekord lige NBA, kar zadeva dvoboje v končnici. Ob odsotnosti najboljšega strelca je kar šest igralcev doseglo vsaj 15 točk, kar je po podatkih ESPN prav tako izenačenje rekorda lige NBA, kar zadeva končnico. Milwaukee je na koncu prerešetal mrežico Miamija. Dosegel je kar 138 točk. Dve je prispeval tudi Goran Dragić, ki je tako zaigral prvič za Bucks v končnici lige NBA. V dobrih treh minutah, ki jih je prebil na parketu, je izkoristil oba prosta meta.

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Pri zmagovalcih so največ točk dosegli Brook Lopez (25), Jrue Holiday (24) in Pat Connaughton (22), ki je zadel šest trojk in poskrbel za strelski rekord kariere, kar zadeva tekme v izločilnem delu. Pri gostih je bil prvi strelec Jimmy Butler (25).

Čančar zaploskal soigralcem

Srb Nikola Jokić v dvoboju pod košem s Francozom Rudyjem Gobertom Foto: Reuters Kanadčan Jamal Murray je dosegel kar 40 točk, trojke je metal 6/10, Nikola Jokić pa je bil zelo blizu trojnemu dvojčku. Od njega sta ga delila le skok in asistenca. Srb, čigar nastop je bil zaradi bolečin v zapestju vprašljiv, je prispeval 27 točk (met iz igre 10/19), devet skokov in devet asistenc. Za Nuggets je zaigralo le osem košarkarjev, slovenski reprezentant Vlatko Čančar tako ni dočakal priložnosti. Denver je eden izmed štirih klubov, ki se lahko po uvodnih tekmah končnice pohvali z vodstvom 2:0. To je uspelo le še Sacramentu, Philadelphii in Bostonu. Murray vendarle ni bil najboljši strelec. Pri poražencih iz Minnesote je izstopal Anthony Edwards. Dal je kar 41 točk, tudi on je podobno kot Murray metal trojke 6/10.

Memphis na drugi tekmi uvodnega kroga končnice ni mogel računati na Jaja Moranta. Kontroverzni zvezdnik Grizzlies je izpustil srečanje zaradi bolečin v desni roki. Pri Memphisu je blestel Xavier Tillman. Dosegel je 22 točk, največ v karieri, razkošni statistiki pa dodal 13 skokov. Pri Los Angeles Lakers je bil najbolj učinkovit LeBron James (28 točk in 12 skokov), a je za tri točke zadel le enega do osmih metov.

Liga NBA, 19. april:

Liga NBA, 1. krog končnice:



Zahod:

Denver Nuggets (1) – Minnesota Timberwolves (8) /2:0/

Phoenix Suns (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/

Sacramento Kings (3) – Golden State Warriors (6) /2:0/

Memphis Grizzlies (2) – Los Angeles Lakers (7) /1:1/



Vzhod:

Milwaukee Bucks (1) – Miami Heat (8) /1:1/

Cleveland Cavaliers (4) – New York Knicks (5) /1:1/

Philadelphia 76ers (3) – Brooklyn Nets (6) /2:0/

Boston Celtics (2) – Atlanta Hawks (7) /2:0/



// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage