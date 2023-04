Rigorozna denarna kazen Donćićevemu Dallasu

Vodstvo lige NBA je klub Dallas Mavericks kaznovalo s 750.000 ameriškimi dolarji (682.000 evrov), ker so prekršili pravila lige in na zadnjih dveh tekmah spočili nekaj ključnih igralcev, da bi izgubili in s tem imeli boljši izbor na naboru. To so obenem še javno priznali. Mavericks so redni del sezone končali na 11. mestu zahodne konference.

"Mavericks so kršili pravila lige o počivanju igralcev in s svojimi dejanji ter javnimi izjavami nakazali željo, da izgubijo tekmo, da bi dobili izbor v prvem krogu končnice na naboru 2023. Liga ni ugotovila, da igralci, ki so nastopili na tekmi, niso želeli zmagati," je v obrazložitvi kazni zapisalo vodstvo lige NBA. Dallas Mavericks so kaznovani za tekmo s Chicago Bulls sedmega aprila, po kateri je trener Jason Kidd dejal, da je dobil navodilo vodstva kluba, da ključni igralci naj ne igrajo (Kyrie Irving, Tim Hardaway ml., Josh Green, Christian Wood, Maxi Kleber), da so se odločili za novo smer. Da torej ekipo za naslednjo sezono okrepijo na naboru. Luka Dončić je sicer igral 13 minut, a samo zato, da se poslovi od navijačev. Na tisti tekmi je bilo na tribunah tudi več kot 100 navijačev, ki so pripotovali iz Slovenije.

Končnica se v ligi NBA začenja v soboto. Medtem pa je Luka Dončić že v Sloveniji. Foto: Ana Kovač "Odločitev Dallas Mavericks, da ključni igralci ne sodelujejo v odločilni tekmi proti Chicagu spodkopava integriteto našega športa," je dejal izvršni podpredsednik košarkarskih poslov v ligi NBA Joe Dumars. "Dejanja Mavericksov so razočarala naše navijače in našo ligo."

Kazen se torej nanaša le na tekmo s Chicago, nato so Mavericks enako storili še na zadnji tekmi rednega dela, ko Dončić sploh ni igral. Namerno izgubljanje tekem za višji izbor na naboru ni nič neobičajnega v ligi NBA, številni tako ugibajo, da je bil Dallas kaznovan, ker naj bi jih prijavili New York Knicks, katerim so skušali izmakniti višji izbor na naboru. Na koncu pa so bili kaznovani predvsem zato, ker je trener Kidd nešportni razlog za neigranje ključnih igralcev tudi javno priznal. Dallas je takrat še imel teoretične možnosti za uvrstitev v play-in (na koncu se je sicer izkazalo, da jim zmagi na zadnjih dveh tekmah ne bi pomagali). Dončić se z odločitvijo kluba ni strinjal.

Zakaj sploh gre pri Dallasovu odločitvi? Izbor na naboru 2023 v prvem krogu bodo imeli samo, če bodo izbirali med prvo deseterico. V nasprotnem primeru so izbor od 11. do 30. dolžni New York Knicksom. Še kot del kupčije za Kristapsa Porzingisa iz leta 2019. Trenutne kvote kažejo, da bodo Mavericks izbirali prav 10. Je pa še nekaj možnosti, da do konca sezone padejo na 11. mesto, v tem primeru se jim početje na zadnjih dveh tekmah ne bi obrestovalo.

Ni prvič, da so Dallas Mavericks zaradi podobnega početja kaznovani. Lastnik kluba Mark Cuban je dobil leta 2018 600.000 dolarjev kazni, ker je javno priznal, da so namerno izgubljali. Enako početje je priznal tudi leto prej.