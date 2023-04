Kdo je kriv? "Popoln polom kluba. To je sramota!"

Pred nedeljsko zadnjo tekmo rednega dela lige NBA so Dallas Mavericks z 38 zmagami in 43 porazi dokončno 11. v zahodni konferenci. Tako košarkarji naslednji teden odhajajo na počitnice. V klubu so se odločili za okrepitev ekipe s pomočjo spomladanskega nabora, košarkarski analitiki v ZDA pa ugotavljajo, da so za sezono razočaranja krive prav kadrovske poteze vodstva Mavericksov. To je sramota in popoln pol kluba, pravi Kendrick Perkins: "Lastnik ne zna sprejeti odgovornosti."

Čeprav je Luka Dončić zatrjeval, da se bodo Dallas Mavericks, dokler bodo vsaj najmanjše možnosti, borili za končnico, pa vendarle ni bilo tako. Morali bi dobiti zadnji dve tekmi rednega dela, Oklahoma City Thunder pa zadnjo izgubiti. A je lastnik kluba Mark Cuban dojel, da se ta ekipa v dodatnem razigravanju za končnico (tako imenovanem play in), ki bi jo prineslo 10. mesto, ne more uvrstiti med osem najboljših ekip zahodne konference in bo boj raje predal, da dobijo višji izbor na spomladanskem naboru. In tako je Dallas na petkovi tekmi s 112:115 klonil proti Chicago Bullsom, saj pet pomembnih mož sploh ni igralo (med njimi Kyrie Irving), Dončić pa le v prvem polčasu. Ljubljančan (13 točk, pet skokov in tri asistence) je odigral 12 minut samo zato, ker je bil v Dallasu slovenski večer in je bilo na tribunah precej slovenskih navijačev. Drugi polčas je ob robu igrišča spremljal v trenirki, Irvinga pa po glavnem odmoru sploh niso več videli.

Kidd: Ne gre za predajo, včasih so pač odločitve v poslu težke

Luka Dončić Foto: Reuters "Nismo želeli izpasti, poleti nas čaka nekaj dela. A stvari se zgodijo. To ni bila naša sezona. Nekaj se moramo naučiti," je po 43. porazu v sezoni poudaril Kidd. Mavericks so brez končnice ostali prvič po sezoni 2018/2019. "Ne gre toliko za predajo, včasih so pač odločitve v poslu težke. Skušamo zgraditi šampionsko ekipo. Ta trenutek je to morda korak nazaj, ampak upamo, da nas bo popeljal najprej," je odločitev, da proti Bullsom igrajo z rezervisti, pojasnil trener Jason Kidd. "To odločitev sta sprejela moja šefa. Mi moramo verjeti, da bosta Cuban in Nico sestavila ekipo, ki nam bo omogočila osvojitev naslova prvaka." Nico Harrison je športni direktor Mavsov.

Slovenci v Dallasu: "Oddolžil se jim bo z igranjem v reprezentanci"

Igral je le dobrih 12 minut. Foto: Reuters Dončić po tekmi ni bil na voljo za izjave, kar se zgodi zelo redko. Kidd je potrdil, da je Luka igral samo zato, da dobi aplavz kot zaslugo za dobro odigrano sezono. "Njegova statistika je neverjetna. Aplavz si je zaslužil. Je eden najboljših na svetu." Slovenci na tekmi so bili vseeno razočarani. "Luka je želel igrati in je igral. Treba pa je razumeti, da imamo nov načrt, v tej ligi pa se stvari hitro spreminjajo. In zjutraj se je spremenila smer, v katero gremo. Tudi on je del ekipe in je to razumel. Verjamem, da se bo vsem, ki so prileteli sem, oddolžil z igranjem v reprezentanci."

Luka Dončić, ki na nedeljski tekmi s San Antonio Spurs (21.30) ne bo igral, je sezono končal s povprečjem 32,4 točke na tekmo in bil drugi strelec lige za Joelom Embiidom (33,1). Ljubljančan je imel 8,6 skoka, 8,0 podaje, 1,4 ukradene ter 3,6 izgubljene žoge na tekmo. Iz igre je metal 49,7-odstotno, proste mete 74,2-odstotno.

Hardaway st.: Luka ni vodja, Kyrie ni vodja

Dal je 13 točk. Foto: Guliver Image Nekdanji košarkarji in zdaj analitiki v ameriških medijih so že ves teden analizirali sezono razočaranja Dallasa. In navedli precej bolečih, a – zdi se – povsem resničnih komentarjev. "Manjka jim vodja. Luka ni vodja, Kyrie ni vodja. Vodja je bil Jalen Brunson. Vodja daje vzor s tem, da igra obrambo. Ko nekaj reče, to tudi naredi. To je vodja. Ta dva pač nista vodji. Sta dominantna košarkarja, izredna strelca," je tako dejal petkratni udeleženec tekme vseh zvezd Tim Hardaway starejši, sicer oče Dallasovega igralca Tima Hardawaya mlajšega. Tudi Dončić je nedavno dejal, da Jalena Brunsona, ki je odšel poleti, pogrešajo. Očitno pa pogrešajo tudi Spencerja Dinwiddieja in Doriana Finney-Smitha, ki so ju februarja dali za Irvinga. Odtlej so namreč Mavericks s četrtega padli na 11. mesto zahodne konference. Zmagali so le osem tekem, izgubili pa so jih 16. "Ta kupčija ni bila prave zanje. Jaz bi obdržal, kar sem imel, saj je bil Dallas četrti ali peti. Kar ni pokvarjeno, ni treba popravljati," je bil še neposreden Hardaway starejši.

Še bolj ostro besedo je uporabil analitik na ESPN Stephen Smith: "Lani si bil v konferenčnem finalu, a nisi naredil vsega, da bi obdržal Brunsona. Nato pa si se še odpovedal Dinwiddieju in Finney-Smithu, da si dobil Irvinga. Želiš naslov, trkal si na vrata, zdaj pa boš ostal brez končnice. To je katastrofa!" Ker vemo, da želi Dončić uživati v košarki, zmagovati in osvojiti naslov prvaka, bo na tak način ljubezni v Dallas kmalu konec. To je na ESPN poudaril tudi Kendrick Perkings: "Luka bo imel na določeni točki vsega dovolj. Videli smo že, da igralci, ki imajo pogodbo, zahtevajo odhod iz kluba. Zakaj bi bil Luka drugačen?"

Besedni dvoboj med Cubanom in Perkinsom

Mark Cuban in Luka Dončić Foto: Guliver Image Cubanu besede Smitha in Perkinsa niso bile niti najmanj všeč. "Kar sta govorila, je navadno sr.... Perkins, ti si bil najboljši. Najboljši si bil zase, ne pa za ekipo!" Besedni dvoboj na daljavo se zdaj nadaljuje. Belo zastavo na tekmi s Chicagom je Perkins označil za sramoto. "Govori o meni, on pa kot lastnik ne zna sprejeti odgovornosti. Zakaj so pripeljali Irvinga? Najbrž ne zato, da bi dobili izbor na naboru od Knicksov? Ne, pripeljali so ga, da bi se letos čim dlje prebili v končnici. Klub ne sprejme odgovornosti. Najbrž so želeli, da Luka sploh ne bi igral, a je sam rekel – vemo, kako tekmovalen je –, do bo igral. On je pravi igralec. Igra tudi vsako poletje. A na koncu dneva gre za popoln polom kluba. Prvič: ostali so brez končnice. Drugič: ostali so brez dodatnega razigravanja za končnico. In tretjič: spočili so igralce na tekmi, ki bi jo bilo treba zmagati. To je sramota!"

Kaj popraviti? Kidd: Najbrž bi začel s kemijo

Kyrie Irving. Pride nazaj? Foto: Reuters Da se je po prihodu Irvinga kemija v slačilnici in na parketu porušila, je morda z naslednjo izjavo potrdil tudi Kidd. Vprašali so ga, kaj morajo kot ekipa najprej narediti, da bodo naslednje leto boljši. "Dobro vprašanje. Najbrž bi začel s kemijo. To bo prva stvar, na katero se bomo osredotočili." Kako bodo to storili? "Nam daste čas čez poletje, da to ugotovimo?" Kidd upa, da se bo Irving vrnil za naslednjo sezono, da mu je lastnik kluba zagotovil, da je prioriteta kluba, da ostane. "Mislim, da uživa tukaj, da je miren, da je rad Mavericks. Upam, da je res tako."