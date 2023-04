25 let stare športne copate za štiri milijone evrov #video

Michael Jordan je na drugi tekmi finala 1998 zbral 37 točk. Foto: Guliver Image "Takoj ko smo začeli dražbo, smo dobili ponudbo za 1,8 milijona dolarjev. Že to bi podrlo rekord za najdražje športne copate, prodane na dražbi," je pojasnil Brahm Wachter iz dražbene hiše Sotheby. Gre za superge, ki jih je legendarni Michael Jordan nosil na drugi tekmi finala lige NBA leta 1998 in z njimi dal 37 točk. Šlo je za njegovo zadnjo sezono v dresu Chicago Bulls, s katero smo se pobliže seznanili v dokumentarni seriji Zadnji ples (Last Dance).

Razloga, da so te športne copate tako zaželene in tako posebne, sta vsaj dva. "Ko je začel Michael Jordan nositi airjordanke, je nosil črno-rdeče. In te je liga pravzaprav prepovedala. Črno-rdeče superge imajo zato med zbiralci pravi mitski status," je povedal Brahm. "Obenem so to zadnje športne copate, na katere se je Michael Jordan podpisal kot član Chicago Bulls." Ob tem so zelo dobro ohranjene. Dražba zanje je odprta do 11. aprila.

Airjordanke legendarnega Michaela Jordana z druge finalne tekme lige NBA leta 1998 Foto: Guliver Image