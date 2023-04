Upanje pri Dončiću še tli

Tekma za biti ali ne biti za Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks. Foto: Kevin Jairaj-USA Today Sports via Reuters

Po treh zaporednih porazih je v vrstah Dallas Mavericks le posijalo sonce. Na domačih tleh so Luka Dončić in soigralci s 123:119 premagali Sacarmento Kings in ohranili upe na dodatne kvalifikacije za končnico. Slovenski košarkarski zvezdnik je k zmagi prispeval 29 točk, 10 skokov in šest asistenc, prvo ime dvoboja pa je bil Kyrie Irving, ki je v zadnji četrtini dosegel 19 od skupno 31 točk - preostalih 12 je prispeval Christian Wood. Goran Dragić se je veselil zmage proti nekdanjemu klubu, a ni stopil na parket.