Predaja? Dončić morda že odigral zadnjo tekmo.

Luka Dončić Foto: Guliver Image Dallas Mavericks (37 zmag in 42 porazov) imajo pred zadnjimi tremi tekmami rednega dela sezone lige NBA samo še teoretične možnosti za preboj v končnico. Na lestvici zahodne konference so 11. in imajo zmago manj od Oklahome in dve manj od Minnesote. Obenem je Oklahoma še boljša na medsebojnih tekmah. Z zmago manj je za Dallasom še Utah, ki pa ima eno odigrano tekmo manj. Mavericks torej niso več odvisni samo od sebe. Tudi njihova forma je daleč od blesteče. Še posebej v obrambi igrajo, kot bi se že predali. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali samo trikrat (oziroma trikrat na zadnjih 13 tekmah). Tudi Minnesota in Oklahoma sicer samo štirikrat na zadnjih desetih tekmah.

Česar so se mnogi bali, se je dejansko uresničilo: kupčija sredi sezone za Irvinga za Maverickse pač ni bila dobra. Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj odigrala 15 tekem, zmagali pa so le štiri!

Zadnje tri tekme Dallasa:



6. aprila 2.30 proti Sacramentu

8. april 2.30 proti Chicagu

9. april 9.30 proti San Antoniu

"Na vsaki tekmi je težava enaka. Napad je v redu, ampak v štirih četrtinah dobimo 130 točk. Potem je težko zmagati," ponavlja Ljubljančan, ki je že nekaj tekem povsem brezvoljen. Ne uživa več na parketu, pravi. Razlog sicer ni samo košarkarski. In morda so se v Dallasu res že predali. Shams Charania, dobro obveščeni novinar The Athletica, poroča, da v Dallasu resno razmišljajo, da Dončić in Irving to sezono sploh ne bosta več stopila na parket. V noči na torek tekem v NBA ni, v noči na sredo nato igrata Oklahoma (proti Golden Statu) in Utah (proti LA Lakersom), Dallas pa šele večer pozneje. Če bosta torej Oklahoma in Utah zmagala, bodo možnosti Mavsov že skoraj nične. In potem bodo raje brez Dončića in Irvinga izgubili zadnje tri tekme in s tem dobili izbor na naboru med prvo deseterico. In tako okrepili ekipo za naslednjo sezono z mladim talentom.

Lestvica: