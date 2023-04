Luka Dončić pod hudim pritiskom

Pred košarkarji Dallas Mavericks je nova zelo pomembna preizkušnja, ki bi jim morda podaljšala upanje na uvrstitev v play-in in borbo za končnico. Zasedba Jasona Kidda bo manj kot 24 ur po porazu proti Miami Heat gostovala še pri Atlanti. Za Luko Dončića in njegove soigralce v poštev pride le zmaga. Na delu bosta tudi Vlatko Čančar, ki ga z Denverjem čaka obračun z Golden State Warriors, ter Goran Dragić, ki bo z Milwaukeejem pot do nove zmage iskal proti Philadelphii 76ers.

Košarkarji Dallas Mavericks so se v zadnjem času znašli v črni luknje, iz katere ni videti izhoda. Na zadnjih sedmih tekmah so zmagali le enkrat, s slabimi predstavami pa so z izkupičkom 37-41 padli že na enajsto mesto zahodne konference, ki pomeni konec sezone že po rednem delu tekmovanja. Tako deseta Oklahoma (38-40) kot deveta Minnesota (39-39) imata ob boljšem razmerju zmag in porazov še boljši izkupiček na medsebojnih tekmah z Dallasom, kar Luki Dončiću in soigralcem še dodatno otežuje pot do končnice, zato za Dallas na zadnjih obračunih rednega dela v poštev pridejo le zmage.

Trae Young v tej sezoni v povprečju dosega 26,3 točke, 3 skoke in 9,9 asistence na tekmo. Foto: Guliverimage

Po tekmi z Atlanto Dallas nato čakajo še tri domače preizkušnje proti Sacramentu, Chicagu in za konec še proti San Antoniu. Te bodo odločile o usodi neprepričljivih Mavericksov, ki jim (za zdaj) grozi izjemno hiter konec sezone. Gostje iz Teksasa se v obračun z Atlanto podajajo s slabo popotnico, saj so v noči na nedeljo klonili na gostovanju pri Miami Heat. Kljub solidni predstavi v napadu (zadeli so 61 odstotkov metov iz igre), pa je znova močno škripalo v obrambi, kar je bil na koncu tudi glavni razlog za novo nezadovoljstvo v taboru Mavsov. "Vsakič imamo enake probleme. Napad deluje dobro, a če dovolimu nasprotniku, da doseže skoraj 130 točk, je potem skoraj nemogoče zmagati," je bil jasen Dončić, ki je bil z 42 točkami na koncu najboljši strelec Dallasa proti Miamiju.

Slovenski košarkar je sicer med drugim ameriškim medijem povedal, da bo poleti za Slovenijo zaigral tudi na pripravljalnem turnirju v Malagi, kjer bo slovenska izbrana vrsta iigrala v družbi ZDA in Španije. A za zdaj je slovenski superzvezdnik osredotočen na delo v Dallasu, kjer ga ob polnoči po slovenskem času čaka nova zahtevna naloga proti Atlanti s prvim zvezdnikom ekipe Traejem Youngom. Na edini medsebojni tekmi teh dveh tekmecev v tej sezoni je 19. januarja s 130:122 slavila Atlanta, tako kot Dallas pa se tudi Hawks krčevito borijo za mesto v končnici. Na vzhodu so z razmerjem 38-39 trenutno na devetem mestu, tako da se v Philips Areni obeta hud boj za zmago.

Na delu tudi Dragić in Čančar

Na delu bosta tudi ostala dva slovenska predstavnika. Goran Dragić bo z Milwaukee Bucks iskal pot nazaj na zmagovite tirnice po visokem porazu proti Boston Celtics (99:140), Vlatka Čančarja pa po dveh zaporednih porazih z Denverjem čaka srečanje s prvaki Golden State Warriors.

Liga NBA, 2. april:

Lestvica:

Preberite še: