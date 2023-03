Slovenija v partnerski sporazum z Dallas Mavericks

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z namero ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da sklene partnerski sporazum s košarkarskim klubom Dallas Mavericks za promocijo Slovenije na trgu ZDA. S tem želijo krepiti in povečati prepoznavnost Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia, so sporočili z ministrstva.

Na ministrstvu so poudarili, da Združene države Amerike, ki spadajo med največja in najmočnejša gospodarstva na svetu, pomenijo za Slovenijo prednostni trg tako z vidika internacionalizacije slovenskega gospodarstva kot tudi na področju naložb in turizma.

S partnerstvom ob promociji Slovenije in znamke I feel Slovenia želijo predstaviti Slovenijo, njene edinstvenosti, gospodarske in turistične priložnosti ter krepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA, še posebej z zvezno državo Teksas.

Sporazum povezan s trajanjem pogodbe Luke Dončića

"Ključne promocijske aktivnosti zajemajo promocijsko kampanjo prek kanalov Dallas Mavericks v letih od 2022 do 2027, delavnico slovenskega turizma, poslovno-investicijsko konferenco ter sodelovanje Slovenije na dobrodelnem dogodku Mavs Ball 2023. Partnerski sporazum bo sklenjen za dve leti in bo vezan na trajanje pogodbe slovenskega košarkarja Luke Dončića s klubom Dallas Mavericks," so zapisali v sporočilu za javnost pri ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

To bo tudi zadolženo za koordinacijo izvedbe promocijskih aktivnosti, za izvedbo promocijske kampanje za krepitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije ter znamke I feel Slovenia na trgu ZDA pa bo skrbela Slovenska turistična organizacija.

ZDA tretje med največjimi vlagatelji v Slovenijo

"ZDA so pomembna gospodarska partnerica Slovenije, odnosi so dobri in razvejani, a obstaja še veliko potenciala za poglobitev medsebojnega sodelovanja na področju gospodarstva in turizma, še posebej ob upoštevanju dejstva, da ZDA spadajo med največje države vlagateljice v svetovnem merilu. ZDA so se konec leta 2021 uvrščale na tretje mesto med državami, ki so največ vlagale v Slovenijo, ob upoštevanju izvorne države lastnika, na 21. mesto po obsegu blagovne menjave ter na deveto mesto po izvozu slovenskih storitev," so še pojasnili na ministrstvu.

Foto: STO

Zvezna država Teksas je, kot navaja ministrstvo, drugo največje gospodarstvo v ZDA ter deseto največje svetovno gospodarstvo s 30 milijoni prebivalcev in je znana kot tako imenovani motor ameriškega gospodarstva.

Zelo privlačen turistični trg z odličnim potencialom

Pri vsem tem vidijo številne poslovne priložnosti na ameriškem trgu, in sicer na področju avtomobilske industrije, opreme za zdravstveno in medicinsko nego, opreme za varstvo okolja, računalniške strojne opreme in programov, IKT, kemične in farmacevtske industrije in biotehnologije, proizvodnje in obdelave kovin, živilskopredelovalne industrije ter sektorja zelenih tehnologij.

Kar zadeva turistično področje, so na ministrstvu še zapisali, da ameriški organizatorji potovanj poročajo, da se je obseg potovanj v Evropo skoraj vrnil na raven iz leta 2019 ter da se kljub nejasni prihodnosti gospodarskih razmer povpraševanje za potovanja v Evropo povečuje.

"ZDA so za Slovenijo zelo privlačen turistični trg z odličnim potencialom rasti. V letu 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih največ prihodov in prenočitev ameriških turistov. Leti 2020 in 2021 je močno zaznamovala pandemija covid-19, prvi rezultati za leto 2022 pa kažejo na vrnitev ameriških turistov, saj so prenočitve le 18 odstotkov pod ravnijo iz leta 2019," so sklenili.