Dončić čaral, užival in zmagal, Dragić dočakal velik trenutek! #video

Dallas Mavericks so v Indianapolisu na krilih Luke Dončića prekinili črni niz porazov in se utrdili na 11. mestu zahodne konference. Ljubljančan sprva ne bi smel zaigrati, a so mu sodniki pravočasno preklicali 16. tehnično napako, ki jo je prejel na nedeljski tekmi v Charlottu.

Dallas Mavericks so v Indianapolisu na krilih Luke Dončića prekinili črni niz porazov in se utrdili na 11. mestu zahodne konference. Ljubljančan sprva ne bi smel zaigrati, a so mu sodniki pravočasno preklicali 16. tehnično napako, ki jo je prejel na nedeljski tekmi v Charlottu. Foto: Reuters

V noči na torek so se v ligi NBA zmage razveselili vsi trije "slovenski" klubi. Luka Dončić je z Dallasom v gosteh premagal oslabljeno Indiano (127:104), prekinil niz štirih zaporednih porazov in okrepil upanje na preboj vsaj v dodatne kvalifikacije za končnico. Dončić (25 točk) je blestel zlasti v tretji četrtini, v zadnji pa zaradi visoke prednosti Mavericks sploh ni stopil na parket. Goran Dragić je po treh tednih končno debitiral za Milwaukee Bucks. Odigral je devet minut, prispeval tri asistence in pomagal do zmage nad Detroitom. Denver je brez pomoči Vlatka Čančarja na derbiju večera ugnal Philadelphio, ki je pogrešala največja zvezdnika.

Liga NBA, 27. marec

Učinek Luke Dončića (Dallas) proti Indiani: 25 točk (met za tri 4/10, met za dve 4/7, prosti meti 5/5), 7 sk., 6 as., 1 ukr. žoga v 28 minutah



Učinek Gorana Dragića (Milwaukee) proti Detroitu: 0 točk (met za tri 0/1, met za dve 0/1), 3 as. v 9 minutah



Učinek Vlatka Čančarja (Denver) proti Philadelphii: /

Luka Dončić je z Dallasom prekinil niz porazov in obudil upanje, da bi lahko redni del sezone vseeno končal na mestu, ki še pelje v končnico. Foto: Reuters O velikem potencialu, ki ga ima Dallas Mavericks z dvema zvezdnikoma lige NBA, Luko Dončićem in Kyriejem Irvingom, ni bilo nikoli dvoma. Ker pa v obdobju, ki sta ga preživela skupaj na parketu, moštvo iz Teksasa ni dosegalo želenih rezultatov, ampak nasprotno od pričakovanj večkrat pogrnilo na izpitih in na lestvici zahodne konference padlo na 11. mesto, so navijači Dallasa počasi začeli izgubljati upanje. Vse več je bilo očitkov, da izbrancem Jasona Kidda ob ponovitvah predstav, kakršne so si privoščili v zadnjem obdobju, ko je trpela zlasti igra v obrambi, ne bo uspelo priti niti v končnico.

Štirje zaporedni porazi, od tega dva zaporedna proti eni najskromnejših ekip v tej sezoni lige NBA, Charlotte Hornets, so prižgali alarm v Dallasu. Dončić, eden najbolj priljubljenih obrazov lige NBA, je skrušeno priznal, da na parketu ne uživa več tako, kot je včasih. Dal je tudi vedeti, da ima težave tudi zunaj igrišč. Po zadnji tekmi, ko je Dallas kljub njegovim 40 točkam ostal praznih rok pri Charlottu, 24-letni Ljubljančan pa je prejel še 16. tehnično napako v tej sezoni, mu resnično ni bilo do smeha.

Dan po bolečem porazu pa je Dončić vendarle začutil, da bi lahko nad Dallasom vendarle posijalo sonce. Sodniki so mu razveljavili zadnjo tehnično napako, tako da je lahko zaigral na gostovanju pri Indiani. To je bila tekma, na kateri je Dallas lovil enega zadnjih vlakov, da bi še zadržal upanje na preboj na vsaj deseto mesto, ki še pelje v play-in.

Vrhunci dvoboja v Indianapolisu:

Sprva ni kazalo dobro. Dončić v uvodni četrtini dvoboja v Indianapolisu ni pokazal niti delček tistega, kar ga je krasilo na tekmah lige NBA. Prvi koš na tekmi je dosegel šele po osmih minutah, pred tem se mu je roka zatresla pri uvodnih treh metih iz igre, kmalu za tem, ko je iz ugodnega položaja, čeprav je bil neoviran, grdo zgrešil trojko (žoga sploh ni zadela obroča), pa je zapustil igro.

Trener Jason Kidd je tako posegel po nevsakdanji menjavi, kar zadeva Dončića, saj ga je iz igre potegnil slabe tri minute do konca uvodne četrtine, ki jo 24-letni Slovenec ponavadi odigra v celoti. Dončić v dobrih devetih minutah ni prispeval niti ene asistence, pod statistiko je vpisal le en skok, košarkarji Indiane pa so ga uspešno podvajali v obrambi. Drugega najboljšega strelca lige NBA so prisilili k zanj zelo slabem učinku v napadu.

Luka spomnil na najboljše predstave

V prvi četrtini je dosegel dve točki, v naslednjih dveh pa jih je dodal še 23. Vseh šest asistenc je prispeval v tretji četrtini. Nekatere izmed njih so bile spektakularne. Foto: Reuters Ko je Dončić zapustil parket, je bil rezultat izenačen (19:19), nato pa je Dallas brez slovenskega asa, ki mu je v prvi četrtini primanjkovalo energije, zaigral neprimerno bolje. Kyrie Irving in Jaden Hardy sta polnila koš tekmeca. Mavericks so hitro ušli gostiteljem in povedli za 15 točk. Ko se je Dončić na polovici druge četrtine vrnil na parket, so tako na igrišču že kraljevali gostje. To je bila voda na mlin Ljubljančanu, ki je izkoristil pozitivno energijo, pokazal bistveno več in navdušil!

Zaigral je bolj energično in začel zadevati v nizu. Povzročal je težave Jordanu Nwori, ki ga je pred tem v prvi četrtini omejil le na dve točki. Dončić je do konca prvega polčasa, v katerem si je Dallas kljub trojki Indiane ob zvoku sirene zagotovil otipljivo prednost (+12), svoj strelski učinek povišal na 12 točk. Zanimivo, soigralcem do takrat ni podelil še nobene asistence.

Nora podaja Luke Dončića, ki je postala spletna uspešnica:

Strelci na tekmi v Indianapolisu:

Indiana: Mathurin 26, Nembhard 17, McConnell 15, Nwora 13, Smith 11, Brissett 10, I. Jackson 8, Nesmith 4

Dallas: Dončić 25, Hardy 20, Irving 16, Hardaway Jr. 13, Bullock 11, McGee 10, Bertans in Wood 6, Ntilikina 5, Holiday in Powell 4, Morris 3, Green in Wright IV 2

V tretji četrtini pa je Dončić spomnil na svoje najboljše predstave na drugi strani velike luže. Bodisi kot strelec bodisi kot podajalec je bil neposredno povezan s kar 29 točkami. 13 jih je dosegel sam, 16 pa so jih njegovi soigralci po asistencah. Zgolj v tretji četrtini jih je zbral kar šest, nekatere izmed njih so bile preprosto spektakularne in na družbenih omrežjih hitro zaokrožile po svetu, prednost Mavericks pa je nezadržno rasla.

Dallas že dolgo ni tako nadigral tekmeca, kot je Indiano. Treba pa je dodati, kako so Pacers pogrešali tri člane začetne peterke. Foto: Reuters

Do konca tretje četrtine je znašala že +25, to pa je bil tudi največji razlog, da Dončiću, ki se mu je vrnil nasmeh na lica, s tem pa je dajal vedeti, da ponovno uživa v košarki, v zadnji četrtini sploh ni bilo treba stopiti na parket. Njegovi soigralci, kar pet jih je doseglo dvomestno število točk, so v dvorani Gainbridge FieldHouse brez težav dokončali posel in ohranili visoko prednost, ki je na koncu znašala 23 točk (127:104). Indiani se je močno poznala odsotnost treh pomembnih igralcev (Tyrese Haliburton, Buddy Hield in Myles Turner).

Izboljšali igro v obrambi in končno zmagali

Kyrie Irving je bil s 16 točkami šele tretji najboljši strelec svoje ekipe. Večino točk (11) je prispeval že v uvodni četrtini. Dodal je tudi šest asistenc. Foto: Reuters Zadovoljstvo v taboru Dallasa je bilo po 37. zmagi v sezoni ogromno. Jason Kidd je v trenerskem obračunu premagal Ricka Carlisla, ki ga je pred 12 leti vodil, ko je Dallas osvojil svoj edini naslov prvaka. Izkušeni center JaVale McGee, ki je v zadnji četrtini popestril prepričljivo zmago gostov z nekaj atraktivnimi zabijanji, je po tekmi poudaril, da je odločila velikanska želja Dallasa, da končno izboljša igro v obrambi. Na zadnjih tekmah je močno trpela, tokrat pa so se Mavericks, za katere ni mogel igrati poškodovani Maxi Kleber, izkazali.

S tako želeno in potrebno zmago so se utrdili na 11. mestu, tako da čakajo na spodrsljaj sosedov, na lestvici neposredno uvrščenih nad njimi, obenem pa bodo morali zadržati zmagoviti ritem in v noči na četrtek ponoviti uspešno predstavo še proti izjemno močnem tekmecu Philadelphia 76ers. Dallas se ne bo kar tako predal, v srečen konec rednega dela sezone verjame tudi McGee.

Dragić končno zaigral za Milwaukee Bucks

Starejši izmed bratov Dragić je zaigral že za sedmi klub v ligi NBA. Pred tem je oblekel dres Phoenixa (v dveh različnih časovnih okvirjih), Houstona, Miamija, Toronta, Brooklyna in Chicaga. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenski košarkarski veteran Goran Dragić je debitiral v dresu Milwaukeeja. Zlati kapetan se je Milwaukeeju, najboljši ekipi rednega dela v ligi NBA, ki si je že zagotovila nastop v končnici, pridružil 4. marca, a nato zaradi bolečin v levem kolenu ni mogel debitirati v novem dresu.

Po treh tednih, ko se je zdravstveno stanje vendarle izboljšalo, je 36-letni Ljubljančan le stopil na parket. Zaigral je na dvoboju proti Detroitu in svojemu novemu klubu pomagal do zmage s 126:117. Odigral je devet minut, že v uvodnih treh minutah soigralcem podelil tri asistence, a dvoboj končal brez točk. Iz igre je zgrešil oba meta.

Kaj je povedal Dragić po prvem polčasu dvoboja proti Detroitu:

"Počutim se še nekoliko zarjavelega, a sem vesel, da sem tukaj s soigralci. Skušam narediti vse, kar je v moji moči, da pomagam klubu. Dolgo sem čakal na ta trenutek, končno sem tukaj," je Gogi po krstnem nastopu za Milwaukee priznal, da še ni povsem zadovoljen s svojo stopnjo pripravljenosti. Čuti, da se lahko še bolje uigra s soigralci. Časa bo imel še nekaj, Bucks čakajo pomembni izzivi v končnici.

Ena izmed treh asistenc Dragića v prvem polčasu:

Milwaukee je s tem, čeprav je pogrešal prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpoja, razmerje zmag in porazov izboljšal na 54-21. Največ točk je ob odsotnosti Grka dosegel Khris Middleton (34), Brook Lopez je dodal 24 točk in 14 skokov, Bobby Portis 21 točk in 14 skokov, Jevon Carter pa 22 točk.

Čančar zaploskal soigralcem

Navijači Denverja obožujejo Nikolo Jokića, ki se mu nasmiha tretji zaporedni naslov MVP-igralca rednega dela sezone. Foto: Reuters Zmago je proslavljal tudi tretji slovenski legionar v ligi NBA, Vlatko Čančar. Koprčan resda ni stopil na parket, ampak je derbi večera spremljal s klopi za rezervne igralce. Denver je v domači dvorani Ball Arena premagal zdesetkano Philadelphio, za katero nista zaigrala največja asa, Joel Embiid (Kamerunec je prvi strelec lige NBA) in James Harden.

Embiid ima težave z mišico na desni nogi, Harden pa je zaradi poškodbe Ahilove tetive, čeprav gre na bolje, izpustil že štiri tekme zapored. 76ers so se vseeno zelo dostojno upirali najboljši ekipi zahodne konference. Nuggets so zmagali s 116:111, največ zaslug pa ima Nikola Jokić, ki se je znova podpisal pod trojni dvojček (25 točk, 17 skokov in 12 asistenc). Jamal Murray je dodal 19, Bruce Brown pa 18 točk. Pri gostih je izstopal Tyrese Maxey (29 točk), Tobias Harris in rezervist Paul Reed sta jih dodala 16. Philadelphia se bo v naslednjem srečanju v noči na četrtek pomerila doma z Dallasom.

Dončiću pred tekmo preklicali 16. tehnično napako

Dončić si je na nedeljskem obračunu prislužil 16. tehnično napako sezone, kar po pravilih najmočnejše košarkarske lige na svetu pomeni, da na naslednji tekmi ne bi smel igrati. Trener Mavericksov Jason Kidd je po tekmi dejal, da tehnična napaka ni bila upravičena in da bi jo morali preklicati. Tudi Kyrie Irving je razmišljal podobno: "Ne želim biti kaznovan, ker sem to rekel, a mislim, da ni bila upravičena."

Glavni sodnik obračuna je po tem dal jasno vedeti, da se je sodnik odločil pravilno, saj je Dončić v znak protesta zoper nedosojeni prekršek uporabil psovke v komunikaciji s sodnikom. A dan pozneje je liga na družbenem omrežju sporočila, da je bila tehnična napaka po pregledu preklicana, tako da je lahko 24-letnik zaigral na ponedeljkovem srečanju.

Preklic tehnične napake:

Luka Dončić’s (DAL) technical foul (7:51, 3rd qtr) from the game on 3/26/23 has been rescinded upon league office review. — NBA Official (@NBAOfficial) March 27, 2023

Dončiću so tehnično napako preklicali tudi decembra.

Liga NBA, 27. marec

Lestvici

Preberite še: