Kriza Dallasa se nadaljuje, Dončiću kazen

V vsega 40 urah so košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem doživeli novo veliko razočaranje, potem ko so drugič zapored izgubili proti eni najslabših ekip v vzhodni konferenci. Slovenski košarkar je proti Charlotte Hornets sicer prišel do hvale vrednih številk - 40 točk, 12 skokov, 8 asistenc -, a je moral tekmecu seči v roke. Povrhu vsega je spet prejel tehnično napako. To je bila njegova 16. v sezoni, kar pomeni kazen neigranja na naslednji tekmi, če je vodstvo lige ne prekliče. Proti Indiana Pacers bodo morali tako Mavs igrati brez prvega zvezdnika. In v lovu za končnico, ki se po slabših zadnjih predstavah izmika, je to sedem tekem pred koncem rednega dela velik hendikep.

Charlotte Hornets : Dallas Mavericks 110:104 (30:16, 55:48, 81:72) Učinek Luke Dončića - 40 točk (7/16 za 3 t., 5/13 ta 2 t. 9/10 prosti meti), 12 sk., 8 as., 2 bl., 4 izg. žoge v 39 min.

Očitno so bili košarkarji Dallasa na začetku dvoboja še pod vtisom domačega poraza proti Charlotte Hornets, ki so tudi tokrat igrali brez nekaterih ključnih košarkarjev – zaradi poškodbe sta manjkala organizator igre Terry Rozier in krilni košarkar Kelly Oubre Jr., LaMelo Ball pa je že predčasno končal sezono.

Predzadnje moštvo vzhodne konference je poletelo na uvodu tekme in grenilo življenje Luki Dončiću in vsem v ekipi Dallasa. Po petih minutah so namreč vodili s 14:3. Spet je bila obramba slaba, v napadu pa igra ni stekla.

Vse preveč košev so dobivali po globini, kar je rak rana moštva iz Teksasa, ki nima pravih mož pod obročem. Kar 12 od prvih 18 točk so domačini dosegli izpod obroča. V nadaljevanju se ni nič konkretnega spremenilo z vidika gostov. Prvo četrtino so izgubili z velikih 16:30. Nerazpoložen pri metu je bil tudi Dončić, ki je kot edini prebil vseh uvodnih dvanajst minut na parketu. Zgrešil je vseh šest metov iz igre – pet točk je tako dosegel z linije, ki označuje proste mete.

"Luka ni pravi. Počasi je stopil do klopi ob koncu prve četrtine. Moštvenim kolegom ni dajal petk. Usedel se je na stol, stran od vrveža. Videti je kot reakcija vsakega človeka, ko gre skozi težke osebne trenutke v življenju," je zapisala novinarka Dallas Morning News Callie Caplan.

Luka Doncic isn't himself. Walked slowly to the bench at Q1 buzzer, didn't reciprocate high fives, plopped down on a chair separate from the huddle.



Looks like a reaction any human might while going through difficult personal time in life, not just a 30-16 deficit to Hornets. — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 26, 2023

Nora Dončićeva četrtina - štiri trojke in skupno 16 točk

Ko je glavni trener Jason Kidd namenil počitek Dončiću, je Dallasu uspelo nekako vzpostaviti ravnotežje na parketu in počasi znižal zaostanek. Po dveh zadetih prostih metih Kyrieja Irvinga je znašal le šest točk (27:33).

A se je stanje hitro vrnilo na ustaljene tirnice, kar se gostiteljev tiče, saj so spet pobegnili na dvomestno točkovno prednost. Tudi ob povratku Dončića se stanje ni spremenilo. Kidd je moral sredi druge četrtine ob zaostanku s 27:44 tako urgirati z minuto odmora.

Sledilo je povsem drugačno nadaljevanje. Ravno po koncu debatnih trenutkov je Luka dosegel prvi koš iz igre. In takrat se je prebudil prvi zvezdnik Mavs. Dosegel je sedem zaporednih točk, vključno s trojko, po kateri je domačega stratega pri rezultatu 48:36 prisilil, da je moral odreagirati z minuto odmorom.

A se Dončić ni ustavil. Postal je vroč. V žep je pospravil nove tri trojke in bilo je le še 48:53. V drugi četrtini je dosegel 16 točk, od tega štiri trojke, Dallas pa je odšel na odmor z zaostankom sedmih točk (48:55). Pot do zmage je bila bistveno bolj odprta, kot je bilo videti še sredi druge četrtine.

Dončić si je prislužil 16. tehnično napako v sezoni, sledi kazen. Izpustil bo tekmo z Indiano.

Dogajanje v začetku tretje četrtine je napeto. Tako, da so varnostniki iz dvorane pospremili enega navijača, ki se je besedno spravil na Dončića in Irvinga. Dallas je imel medtem večkrat priložnost, da bi ujel priključek, vendar so košarkarji grešili tudi lahka polaganja.

V enem od prodorov je bil Luka prepričan, da je bil nad njim storjen prekršek, a je sodniška piščalka ostala nema. Zato pa niso bila zaprta usta pri slovenskem košarkarju. Zaradi predolgega jezika je prejel tehnično napako, kar je njegova 16. v sezoni. Posledično pomeni, da ga čaka kazen neigranja na naslednji tekmi - proti Indiani bo moral Dallas tako igrati brez prvega zvezdnika moštva.

Hitro se je oddolžil za nespametno potezo in z novo trojko približal Dallas na vsega dve točki zaostanka (58:60). Po trojki Reggieja Bullocka je bilo le še -1 (61:62), nakar so domači vrnili udarec in spet hitro pobegnili na sedem točk prednosti.

Želja ekipe iz Teksasa je bila, da bi pred zadnjo četrtino prišla v izenačen boj s Hornets, a so delali napake, kar je botrovalo, da so v zadnji del tekme vstopili z rezultatom 72:81.

V začetku četrte četrtine smo sprva videli staro pesem. Domači so se odločili prodirati pod obroč, kjer so imeli gostje obilico težav. Povrhu vsega so konkretno izgubljali skok. Do tega trenutka so košarkarji Charlotta kar štirinajstkrat skočili v napadu, Dallas vsega dvakrat.

Luka popeljal Dallas do prvega vodstva, prebudil se je tudi Irving

Kidd je hitro vrnil v igro Dončića, ki je nemudoma približal Dallas na štiri točke zaostanka (83:87). Če bi njegovi izbranci zadevali polaganja, bi imeli že prednost, tako pa so še vedno zaostajali. Čakali so, kdaj se bo prebudil Irving, ki je iz igre metal 3/12. Pa so navijači Mavs le dočakali njegovo trojko, po kateri je bilo na semaforju le še 90:89 za Hornets.

Kmalu so dobili novo dozo navdušenja, ko je Luka zadel šesto trojko in prvič na tekmi popeljal svoje moštvo v vodstvo pri 92:90. Dobrodošlo je bilo, da se je v končnici prebudil Irving, ki je prav po Dončićevi sedmi asistenci dosegel novo trojko in Dallas je štiri minute in pol pred koncem vodil za točko (98:97).

Slaba končnica in novo razočaranje

Pri Charlottu so se v zaključku odločili, da onemogočijo mete Dončiću in Irvingu ter so ju posledično podvajali. Prostor so puščali preostalim košarkarjem, ki pa so bili premalo natančni pri svoji poizkusih. Hitro so prišli do šestih točk prednosti (104:98), kar je bil dve minuti pred koncem dober kapital.

Luka se je odločil, da bo vseeno vzel vajeti v svoje roke in zadel sedmo trojko za 40. točko. Dobro minuto pred zadnjim zvokom sirene je bila tako razlika v posesti (101:104), a so gostje prelahko pustili prostor Dennisu Smithu Jr., ki je nekoč igral za Dallas, da je dosegel nov lahek koš.

Zaključne minute v Charlottu

Nekaj upanja je gostom vlila trojka Maxija Kleberja po asistenci Dončića (104:106). Ko je na drugi strani Mark Williamas dosegel nov lahek koš izpod obroča, je bilo vprašanje, kaj lahko gostje sploh še naredijo. Luka se je hitro odločil za met za tri točke z nekoliko večje razdalje, a bil prekratek, kar je bil znak, da bo zmaga ostala doma.

Košarkarji Dallasa so tako doživeli novo razočaranje, končnica pa jim vse bolj beži izpred nosu. V noči na torek bodo gostovali pri Indiana Pacers, jasno brez Dončića. Ni še vsega konec, je pa jasno, da bodo morali biti Mavs v zadnjih sedmih tekmah rednega dela podjetni in kazati predvsem drugačen obraz, kot smo ga denimo videli na začetku obračuna s Charlottom.

Liga NBA, 26. marec

