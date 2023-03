Kaj se dogaja z Dončićem, ki ne želi govoriti o zasebnem življenju? #video

Dallas Mavericks so doživeli še tretji zaporedni poraz in šestega v zadnjih osmih tekmah. Luka Dončić in druščina so spet imeli težave v obrambi in to je bil eden glavnih razlogov za vnovični poraz.

Pomagalo ni niti Dončićevih 34 točk, deset skokov in osem podaj. Kyrie Irving je dodal 18 točk, devet skokov in sedem podaj. Dallas ima trenutno na svojem računu 36 zmag in 38 porazov, trenutno so šele na 11. mestu zahodne konference. Ta pa ne vodi niti v dodatne kvalifikacije za končnico (play-in op. p.).

Učinek Luke Dončića: 34 točk, deset skokov, osem asistenc, met iz igre 12-23, met za tri točke 2-9, prosti meti 8-10, pet izgubljenih žog, ena blokada, igral je 37 minut.

"Včasih sem se z nasmehom zabaval na igrišču, zdaj pa je tako frustrirajoče iz več razlogov." Foto: Reuters

Luka Dončič po tem porazu ni mogel skriti velikega razočaranja. "To je res frustrirajoče. Mislim, da se to vidi tudi pri meni na igrišču. Včasih nimam občutka, da sem to jaz. Preprosto sem tam zunaj. Včasih sem se z nasmehom zabaval na igrišču, zdaj pa je tako frustrirajoče iz več razlogov. Ne samo zaradi košarke," je na novinarski konferenci povedal trenutno najboljši slovenski košarkar.

Ko ga je novinar vprašal, katere so še druge težave, mu je Dončič odgovoril. "Ne želim govoriti o zasebnem življenju."

Dončić je med drugim dejal, da se morajo, če želijo zmagovati, še naprej trdo boriti in garati. Pokazati morajo, da jim je mar za zmage in da se vse skupaj začne pri njem. S tem je 24-letni slovenski športnik še enkrat več prevzel odgovornost nase.

Za Luko je bila to druga tekma, potem ko se je vrnil po odsotnosti zaradi poškodbe levega stegna.

P. J. Washington Jr. najboljši igralec gostujoče ekipe

Pri Sršenih sta bila najboljša košarkarja P. J. Washington Jr., ki je dosegel 28 točk, Gordon Hayward je prispeval 25 točk. Charlotte Hornets so že izločeni iz boja za končnico v vzhodni konferneci, saj je bila to njihova šele 24. zmaga v sezoni.

Že po prvi četrtini je bilo jasno, da ne bo lahko

Že kmalu po začetku tekme je bilo jasno, da na videz lahka tekma za Dallas še zdaleč ne bo enostavna. Prva četrtina se je končala z izidom 26:37, potem ko je gostujočim košarkarjem uspel delni izid 8:2 in so si na ta račun priigrali prednost 11 točk.

Domači košarkarji se tudi v drugi četrtini niso izkazali v obrambi. Pravzaprav je bila ta zelo slaba, saj so imeli Sršeni po polčasu prednost 14 točk (55:69). Že sredi tretje četrtine so gostje povečali prednost na 21 točk, kar je bilo tudi največ na tekmi.

Košarkarji Dallasa so se v nadaljevanju le nekoliko prebudili in po 36 minutah tekme izid znižali na 87:95.

Luka Dončić v obrambi Foto: Reuters

Prišli so že na točko zaostanka, a ...

V zadnji četrtini, ko se je Dallas približal na vsega točko zaostanka, izid je bil 96:97, je kazalo, da so se Dončić in druščina le vrnili v igro za zmago. Sršenom je za tem spet uspelo pobegniti, ko je prednost narastla na 11 točk. Te prednosti gostje do konca tekme niso izpustili in so zasluženo slavili.

Domače občinstvo je v dvorani American Airlines Center glasno izžvižgalo košarkarje Dallasa med odmorom sredi tretje četrtine v petek zvečer, ko so domači zaostajali za 18 točk.

"Verjetno bi nas morali izžvižgati v prvi četrtini," je v zvezi z odzivom publike dejal trener Mavericks Jason Kidd, je poročal ESPN.

Foto: Guliverimage

Dončič si je, ker domnevni prekršek nad njim pri polaganju tik pred koncem tekme v sredo ni bil dosojen, pomel prste kot znak za denar. Sodniki mu sicer na tekmi niso dosodili tehnične napake, a je liga NBA zdaj njegovo gesto označila za "neprimerno in neprofesionalno do uradne osebe" in mu naložila tudi denarno kazen v višini 35 tisoč ameriških dolarjev.

Dončić se sicer pogosto pritožuje nad sodniškimi odločitvami. Je blizu 16. tehnične napake v tej sezoni, za zdaj jih je nabral 15, kar bi pomenilo tekmo suspenza. Vendar se štetje ne prenese v končnico lige NBA. Lastnik Dallasa Marc Cuban je po porazu proti prvakom napovedal protest in tudi on ostro kritiziral sodnike.

Zmagala je vodilna ekipa vzhodne konference Milwaukee Bucks, ki je s 144:116 premagala Utah Jazz. Za Milwaukee, ki si je že zagotovil mesto v končnici prvenstva, še ni zaigral Goran Dragić.

