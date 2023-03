Končno pozitivne novice o Luki Dončiću

Luka Dončić je zaradi poškodbe leve stegenske mišice izpustil zadnjih pet tekem Dallasa v ligi NBA, na teh pa so Mavericks dvakrat zmagali in trikrat izgubili ter zdrsnili na osmo mesto zahodne konference. Za nocojšnji spopad s prvaki Golden State Warriors je vrnitev Dončića verjetna, so sporočili iz teksaškega kluba.

Luka Dončić (left thigh strain) has been upgraded to probable for tonight’s game against the Warriors.



Tim Hardaway Jr. (non-Covid illness), Kyrie Irving (right foot soreness) and Markieff Morris (left knee soreness) all remain questionable. — Mavs PR (@MavsPR) March 22, 2023

Ekipa iz San Francisca ima v tej sezoni odigrano tekmo več od Dallasa in v statistiki zmago več, gre za neposredna tekmeca za preboj v končnico, obračun, ki se bo v dvorani American Airlines začel ob 0:30 po slovenskem času, utegne biti zato še posebej pomemben.

V tej sezoni imata moštvi neodločen izid v zmagah, 30. novembra lani so v Dallasu Mavericks zmagali s 116:113 (Dončić 41 točk, 12 skokov in 12 asistenc), 5. februarja letos pa so v San Franciscu s 119:113 slavili Warriors (Dončić ni igral).

Medtem ko so glede Dončićevega stanja novice dobre, trenerja Mavericks Jasona Kidda še vedno skrbijo Tim Hardaway Jr. (nekovidna bolezen), Kyrie Irving (poškodba desnega stopala) in Markieff Morris (levo koleno), ki ostajajo vprašljivi.

Čančar čaka igralne minute, Dragić se še ne bo vrnil na parket

Ponoči bosta v pogonu tudi kluba ostalih dveh slovenskih košarkarjev NBA. Denver Nuggets Vlatka Čančarja gostujejo pri Washingtin Wizards Kristapsa Porzingisa. Slovenski reprezentant zadnje čase ne dobi veliko priložnosti za igro in tudi tokrat bo potrpežljivo čakal, da mu trener vodilne ekipe zahoda Michael malone nakloni kakšno minuto.

Vodilna ekipa vzhoda, Milwaukee Bucks, na domačem parketu pričakuje San Antonio Spurs, Gorana Dragića ne bo v ekipi, saj še vedno okreva po poškodbi kolena.

Liga NBA, 22. marec:

Lestvica:

Preberite še: