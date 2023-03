Umrl nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA

V torek zvečer je umrl nekdanji košarkarski zvezdnik New York Knicks Willis Reed, je potrdilo vodstvo lige NBA na čelu s komisarjem Adamom Silverjem. Star je bil 80 let.

Reed je celotno igralsko kariero preživel pri Knicks in dvakrat osvojil šampionski prstan v NBA (1970, 1973). Postal je sploh prvi košarkar, ki je bil v eni sezoni proglašen za najkoristnejšega košarkarja lige, naj igralca finala ter najboljšega košarkarja tekme vseh zvezd.

Leta 1982 so Reeda sprejeli tudi v hišo slavnih, v letih 1997 in 2021 pa je bil izbran tudi med najboljših 50 oziroma 75 košarkarjev v zgodovini lige NBA.

Vodstvo lige sicer razloga za Reedovo smrt ni podalo, je pa bil nekdanji odlični center dolgo časa slabega zdravja, saj se 25. februarja ni mogel udeležiti tekme ob 50. obletnici zadnjega naslova Knicks.

Po igralski karieri je bil nekaj časa trener Knicks in New Jersey Nets v NBA ter univerzitetne ekipe Creighton, preden je med letoma 1989 in 1996 opravljal vlogo generalnega menedžerja ekipe Nets. V tem času je na naboru izbral tudi takratnega zvezdnika evropske košarke Dražena Petrovića.

Kasneje je za Nets med letoma 2006 in 2008 igral tudi nekdanji slovenski as Boštjan Nachbar, ki je Reeda spoznal in se od njega poslovil z objavo na Twitterju.

Rest in peace, Mr. Willis Reed.

Had a chance to meet him while playing for the Hornets, when he was part of team’s front office. A great man with a kind heart. A basketball legend. pic.twitter.com/q2mO3zNO2H — Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) March 21, 2023

Preberite še: