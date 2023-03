Legendarni Shaq s fotografijo iz bolnišnice dvignil veliko prahu

51-letni nekdanji košarkar Shaquille O'Neal je v ponedeljek razburil javnost z zadnjo fotografijo iz bolnišnice, ki jo je objavil na Twitterju. Objavil je fotografijo, na kateri leži v bolniški postelji, s sporočilom, da posluša podkast, ki ga vodita njegova kolega, ameriški športni novinar Ernie Johnson in košarkarica Candace Parker.

Na Twitterju so se hitro začele pojavljati polemike okoli njegovega zdravstvenega stanja, a je priljubljeni Shaq nato utišal vse govorice in ob objavi šaljivega posnetka zapisal: "Vsem ljudem, ki so zaskrbljeni oziroma ste zaskrbljeni, se najprej zahvaljujem. In ne, ni vam treba skrbeti. Imel sem operacijo kolka, zamenjali so mi kolk. Hvala vsem, a res ni treba skrbeti, sem povsem v redu," je še zapisal Shaq.

to all the people who are worried and concerned. first off , let me say thank you. And lastly no need to worry, just had to get some BBL WORK AKA #hipreplacement. Thanks and love you all. but no need to worry and yes i’m fine. pic.twitter.com/cnmLn58YDy