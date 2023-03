Manj kot 24 ur po porazu proti New York Knicks so košarkarji Denver Nuggets uspešno opravili popravni izpit. Vodilna ekipa zahodne konference je na gostovanju pri Brooklyn Nets zmagala s 108:102, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa ni dobil priložnosti za dokazovanje. Goran Dragić zaradi težav z levim kolenom znova ni debitiral za Milwaukee Bucks, ki je ugnal njegov nekdanji klub Toronto, Giannis Antetokounmpo pa postal novi rekorder franšize. Dallas Luke Dončića bo znova na delu v noči na torek v Memphisu, slovenski zvezdnik, ki se otepa težav s poškodbo mišico, pa v napovedi srečanja ni naveden s statusom, da bo izpustil srečanje, ampak je njegov nastop vprašljiv. Tako obstaja določena možnost, da bi se lahko na parket vrnil že proti Grizlijem.

Košarkarji Denverja so vendarle našli pravi recept za novo zmago. Zasedba Mika Malona je manj kot dan po porazu proti New York Knicks vendarle zmagala na gostovanju pri Brooklyn Nets. Pot do uspeha so Nuggets tlakovali že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 63:48, boljši nasprotnik pa so bili že v prvi četrtini, ki so jo dobili s 33:21. Nets se jim je na začetku drugega polčasa uspelo približati na osem točk zaostanka, a je Denver hitro spet ujel pravi ritem in povišal prednost, ki je nato le še rastla. Brooklyn se je v končnici znova približal, a zmaga gostov ni bila ogrožena. Nuggets so tako na svoji sedmi tekmi v nizu vendarle zmagali drugič. Denver je zdaj pri izkupičku 48-24, s čimer je zasidran na vrhu zahodne konference.

Nova tekma, nov trojni dvojček Nikole Jokića. Foto: Reuters

Na drugi strani je Brooklyn klonil še na tretjem zaporednem obračunu, skupno pa so Nets pri razmerju 39-32. Najbolj zaslužen za zmago Denverja je bil prvi zvezdnik Nikola Jokić, ki se je z 22 točkami (9/12 met iz igre), 17 skoki in desetimi asistencami podpisal pod svoj 28. trojni dvojček v sezoni, Michael Porter Jr. je 28 točkam (5/9 za 3) dodal devet skokov, Jamal Murray pa je ob 25 točkah prispeval še osem asistenc. Vlatko Čančar tako kot proti New Yorku ni dobil priložnosti za dokazovanje. Pri gostiteljih je bil na koncu s 23 točkami najbolj razpoložen Mikal Bridges.

Shai Gilgeous-Alexander je ob zmagi Oklahome dosegel 40 točk. Foto: Reuters

Zmagala je tudi Oklahoma, ki je na domačem parketu s 124:120 premagala Phoenix Suns, ki mu na koncu ni pomagalo niti 46 točk (18/28 met iz igre) Devina Bookerja. Na drugi strani mu je več kot uspešno pariral Shai Gilgeous-Alexander, ki je dosegel 40 točk. V izenačenem zaključku srečanja je 8,9 sekunde pred koncem Booker zadel trojko, s katero je Phoenix približal le na dve točki zaostanka (120:122), a je na drugi strani s črte prostih metov zmago domačih potrdil Luguentz Dort.

Dragića ni bilo v kadru, Giannis absolutni rekorder

Giannis Antetokounmpo je odigral že 712. tekmo za Milwaukee v rednem delu lige NBA. Foto: Reuters Nastop v končnico so si že zagotovile tri ekipe. To so Denver, Boston in vodilni klub vzhodne konference Milwaukee Bucks, ki izstopa po številu zmag. Zbral jih je že 51, nazadnje je v noči na ponedeljek premagal Toronto s 118:111. Zaradi težav z levim kolenom znova ni nastopil Goran Dragić. Izkušeni Ljubljančan tako še vedno ni dočakal debija v dresu Bucksov. Njegovi soigralci so ugnali njegov nekdanji klub, s katerim se ni razšel v najlepših odnosih.

Blestel je Grk Giannis Antetokounmpo. Prispeval je 22 točk (iz igre je zadel vseh devet metov), 13 skokov in deset asistenc, tako da mu je uspel trojni dvojček. To je bil njegov 33. "triple-double" v karieri, s tem nastopom pa je postal tudi absolutni rekorder franšize po številu nastopov. Igra deseto sezono v ligi NBA, zbral pa je že 712 nastopov in na večni lestvici prehitel nekdanjega dolgoletnega asa Milwaukeeja, danes 69-letnega Juniorja Bridgemana (711).

Prvi center Brook Lopez je dodal 26 točk, kar 17 jih je dosegel v zadnji četrtini, v "klub 20" pa se je z 20 točkami vpisal še Khris Middleton. Milwaukee si je odločilno prednost priigral v zadnji četrtini, ki jo je dobil z 29:16. Toronto, za katerega je Fred VanVleet dosegel 23, O.G. Anunoby pa 22 točk, je tako prekinil niz treh zaporednih zmag in zapravil priložnost, da bi na osmem mestu vzhodne konference prehitel Atlanto.

Dončić vprašljiv za tekmo v Memphisu

Na lestvici zahodne konference vlada še naprej velika gneča na položajih, ki vodijo v končnico oziroma dodatne kvalifikacije (play-in). Dallas Luke Dončića, ki ga še pri delu še vedno ovira poškodba leve stegenske mišice, je na šestem mestu, še zadnjem, ki vodi neposredno v končnico. Petouvrščeni LA Clippers so z novo zmago, tokrat so bili boljši od Portlanda (117:102), še povečali prednost pred Mavericks, klubu iz Teksasa pa sta se z novima zmagama približala Los Angeles Lakers in New Orleans Pelicans.

Luka Dončić (left thigh strain), Kyrie Irving (right foot soreness) and Markieff Morris (left knee soreness) are all questionable for tomorrow night’s in Memphis. — Mavs PR (@MavsPR) March 19, 2023

Dallas bo v noči na torek gostoval v Memphisu, iz kluba pa so sporočili, kako je nastop Dončića vprašljiv. S tem je status 24-letnega slovenskega asa doživel napredek. Dončić je zadnje tekme izpustil, klub pa je že vnaprej sporočil, da ne bo kandidiral za srečanje. Na dvoboju z Grizzlies, ki bodo še nekaj časa pogrešali kaznovanega prvega zvezdnika Jaja Moranta, pa bi se lahko LD77 morda že vrnil na parket. O tem bo več govora v noči na torek, končna odločitev strokovnega vodstva bo najverjetneje sprejeta šele nekaj ur pred tekmo. Lahko pa navijače Dallasa skrbi podatek, da se z zdravstvenimi težavami še vedno spopada Kryie Irving, ki je blestel na zadnjem srečanju v Los Angelesu. Tudi on je vprašljiv za srečanje.

