Težavni zvezdnik prekinil tišino po incidentu s pištolo

NBA-zvezdnik Ja Morant se bo po številnih težavah in incidentih v zadnjem času 20. marca ravno proti Dallas Mavericks Luke Dončića vendarle vrnil na parket. 23-letni košarkar, ki je v zadnjih tednih polnil naslovnice časopisov zaradi svojih izgredov zunaj igrišča in poziranja s pištolo v nočnem klubu, je pred koncem suspenza stopil tudi pred mikrofon ESPN in razkril svojo plat zgodbe.

O nasilnih incidentih, ki jih pri mladem zvezdniku Memphisa Jaju Morantu ni manjkalo, smo že pisali, pred koncem suspenza v ligi NBA pa je zdaj svoje videnje predstavil tudi član Grizzlies. Morant si je s svojim obnašanjem prislužil osem tekem suspenza, zaradi bahanja s pištolo ob javljanju v živo na Instagramu po obračunu Memphisa z Denverjem v Koloradu.

Morant je imel na koncu še srečo, da kazen ni višja, ker pri NBA med preiskavo niso ugotovili, ali je omenjeno orožje last Moranta oziroma ali ga je celo tovoril v klubskem letalu, kar bi pomenilo še veliko hujšo kazen. Morant je v pogovoru z nekdanjim NBA-jevcem Jalenom Roseom za ESPN pojasnil svoja dejanja, ne le tega zadnjega, temveč tudi druge incidente, v katerih je bil udeležen v preteklem letu.

"Poskušal sem biti svoboden, to je bil zame nekakšen beg pred stresom, a na napačen način. Zato sem počel slabe stvari, a takšen nisem jaz kot oseba, sem popolnoma drugačen od osebe, predstavljene v medijih. Mislil sem, da sem izpraznjen zaradi stresa, a nisem. Zaradi tega sem počel stvari, ki jih ne bi smel. To res nisem jaz, niti ne odobravam takšnega nasilja, a prevzemam odgovornost za vsa svoja dejanja," je dejal Morant. "Vem, kakšno podobo o meni so ustvarili vsi ti incidenti, a bom v prihodnosti poskušal dokazati, kdo sem v resnici," je dejal 23-letni košarkar, ki je dni ob suspenzu preživel na Floridi, kjer naj bi mu zagotovili posebno svetovanje. Podrobnosti niso znane, a že po incidentu v Koloradu je Morant na svojem Instagramu zapisal, da bo našel "drugačne načine za spopadanje s stresom".

V drugih primerih "ščitil svoje bližnje"

A incident s pištolo z javljanjem v živo je bil le eden izmed mnogih, ki so pustili črn madež na karieri vse bolj opaženega košarkarskega talenta. Morant je bil med drugim udeležen tudi v dveh primerih napada na drugo osebo, a jo je odnesel brez večjih posledic. Odmeval je prepir s 17-letnikom lani poleti na njegovem domu v Memphisu, potem ko sta se pomerila v košarki. Po pretepu je Morant odšel domov in se vrnil s strelnim orožjem. Udeleženec tekme All-Star je zatem dejal, da je takrat ravnal v samoobrambi, saj naj bi 17-letni fant grozil njemu in njegovi družini. 17-letnik je zatem dejal, da ga je Morant med igro udaril vsaj dvanajstkrat.

Že pred tem je bil Morant udeležen tudi v pretep v enem izmed trgovskih središč v Memphisu, kjer je skupina moških, v kateri je bil tudi Morant, napadla varnostnika. V začetku tega leta pa so ga povezovali z incidentom, ki je vključeval težave s člani osebja Indiana Pacers. Morantov oče in tesen prijatelj naj bi se po koncu tekme zapletla v prepir z nekaterimi člani Indiane, po tekmi pa je član Grizzlies avto zapeljal mimo moštvenega avtobusa Indiane, ena od oseb v Morantovem avtu pa naj bi v avtobus usmerila rdeči laser, ki naj bi bil na pištoli. V zasedbi Indiane so po kaotičnem dogodku priznali, da so se močno ustrašili za svojo varnost. Tudi temu dogodku niso prišli do dna in Morant jo je v spornem dogajanju odnesel brez posledic.

Za vse te dogodke Morant pravi, da je ščitil svojo družino in bližnje. "V trgovskem središču sem se le odzval na klic moje mame, ki je potrebovala pomoč. A razumem, da je bilo dovolj, da sem se pojavil tam in se je ustvarila slika, kakršna se pač je. Zdaj razumem, da je težava, da se sam postavljam v takšne situacije. V zadnjem času sem se na terapijah naučil, kako se odpreti in na pravi način izražati svoja čustva. Veliko sem delal s terapevtom, učil sem se, kako se odzvati ob napadih tesnobe in kako se izogibati negativni energiji," je v skesanem pogovoru dejal Morant.

Vrnitev proti Dončiću?

"Prej se nisem zavedal, kaj lahko izgubim. Zdaj vem in komaj čakam, da se vrnem na parket. Zaslužil sem si kazen za svoje napake, a ko se bom vrnil na parket, bom pripravljen," je še dejal član Memphisa, ki je v tej sezoni eden najboljših posameznikov v ligi. V tej sezoni v povprečju dosega 27,1 točke, šest skokov in 8,2 asistence na tekmo, zaigral je tudi na tekmi All-Star, Memphis pa je med njegovim suspenzom zdrsnil z drugega na tretje mesto zahodne konference, zato bo Grizlijem njegova vrnitev prišla še kako prav. Morant se bo tako v noči na torek vrnil na parket ravno na obračunu Memphisa z Dallas Mavericks Luke Dončića, ki se bo morda po težavah s stegnom vrnil na igrišče ravno takrat.

