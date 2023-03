V noči na petek je bilo v ligi NBA odigranih pet tekem. Denver je premagal skromni Detroit (119:100) in prekinil niz štirih porazov. Vlatko Čančar je na parketu prebil le dobro minuto, Nikoli Jokiću pa je zmanjkala le ena asistenca do novega trojnega dvojčka. Goran Dragić ni kandidiral za dvoboj Milwaukeeja, ki je ostal praznih rok proti Indiani (123:139), v tretji četrtini pa prejel kar 49 točk. Slabe novice prihajajo iz tabora Dallasa. Mavericks bodo v noči na soboto gostovali pri neposrednem tekmecu za preboj v končnico LA Lakers, a Luka Dončić ne bo pomagal soigralcem. To pa še zdaleč niso vse težave, s katerimi se spoprijema Jason Kidd.

Končno. Denver Nuggets, ki kraljujejo na vrhu lestvice zahodne konference, so se še pred dobrim tednom dni zdeli nepremagljivi, nato pa so nanizali kar štiri poraze. Vseeno so si pred tem nabrali tako veliko prednost pred zasledovalci, da so zlahka zadržali vodilni položaj, v noči na petek pa so prekinili negativni niz in končno dočakali zmago. S 119:100 so premagali Detroit Pistons, ki so izgubili že 55. v tej sezoni in so najslabša ekipa sezone. Čeprav so pogrešali najboljšega strelca Hrvata Bojana Bogdanovića, so bili dolgo časa enakovredni tudi Denverju. Med srečanjem so vodili že za +7, dobili prvi polčas s 64:58, nato pa popustili v drugem delu dvoboja.

Denver si je odločilno prednost zagotovil v zadnji četrtini, ki jo je dobil s kar 33:14, dvakratni dobitnik priznanja MVP igralca sezone Nikola Jokić pa je bil le eno asistenco oddaljen od že 28. trojnega dvojčka v tej sezoni. Na koncu je v statistiko vpisal 30 točk (met iz igre 14/18), deset skokov in devet asistenc. Kentavious Caldwell-Pope je dodal 20 točk, Jamal Murray 19 in Aaron Gordon 15, slovenski reprezentant Vlatko Čančar pa je na parketu prebil le dobro minuto, v tem času pa se ni vpisal med strelce. Je pa zbral en skok.

Dragić spremljal poraz soigralcev

Andrew Nembhard je proti Milwaukeeju prispeval 24 točk. Foto: Reuters Najboljša ekipa zahodne konference (Denver) je tako vpisala novo zmago, vodilni klub vzhodne konference (Milwaukee), katerega član je tudi slovenski košarkar, pa je v noči na petek ostal praznih rok. Obramba Bucks ni znala ustaviti naleta Indiane, ki je dosegla kar 139 točk, zmagala s 139:123, kar 49 točk pa dosegla v tretji četrtini. Najboljša strelca pri zmagovalcih, ki jih vodi nekdanji trener Dallasa Rick Carlisle, sta bila Andrew Nembhard (24 točk) in Aaron Nesmith (22), ki je zadel kar šest trojk. Buddy Hield je dodal 20 točk. Pacers so v drugem polčasu zadeli kar 13 od 19 metov za tri točke ter spravljati v obup vodilno ekipo sezone.

Zmaga Indiane je še toliko bolj dragocena, saj so pogrešali prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona (poškodba gležnja), manjkali so tudi Kendall Brown, Chris Duarte in Trevelin Queen. Pri gostih, ki so pogrešali pomoč prvega centra Brooka Lopeza, je na seznamu strelcev pričakovano prevladoval Giannis Antetokounmpo (25 točk), trener Mike Budenholzer pa tudi tokrat ni računal na novinca Gorana Dragića, ki zaradi težav s kolenom ni kandidiral za srečanje in tako še ni dočakal krstnega nastopa za enega izmed favoritov za osvojitev naslova.

Luka Dončić bo izpustil pomembno tekmo v Los Angelesu

Navijači Dallas Mavericks bodo v noči na soboto, ko bodo izbranci Jasona Kidda gostovali pri enem izmed neposrednih tekmecev v boju za mesta, ki vodijo v končnico oziroma dodatne kvalifikacije (play-in, v njem nastopajo ekipe od sedmega do desetega mesta konference), pogrešali najboljšega igralca. Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo preskočil še četrto zaporedno tekmo. V najbolj občutljivem delu sezone, ko bi Dallasu prišla prav vsaka zmaga, tako 24-letni Ljubljančan znova ne bo mogel pomagati soigralcem. Poškodba leve stegenske mišice mu očitno še ne dovoljuje polnega nastopa.

Tim Hardaway Jr. (left calf contusion), Kyrie Irving (right foot soreness), JaVale McGee (right ankle sprain) and Markieff Morris (left knee soreness) are all questionable for tomorrow night’s game against the Lakers.



Luka Dončić (left thigh strain) will remain out. — Mavs PR (@MavsPR) March 16, 2023

Čeprav je že sodeloval na četrtkovem treningu, se je strokovno vodstvo Dallasa odločilo, da na zelo pomembnem gostovanju v mestu angelov še ne tvega z nastopom drugega najboljšega strelca lige NBA. Zasedba Dallasa pa bi bila lahko v dvorani Crypto.com Arena še bolj oslabljena, saj je v zadnjem klubskem poročilu o zdravstvenem stanju košarkarjev zapisano, da so Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., JaVale McGee in Markieff Morris vprašljivi za nastop proti Jezernikom (34 zmag in 36 porazov), ki bi lahko z zmago nad Dallasom (35-35) na lestvici ujeli tekmeca iz Teksasa.

Luka Dončić je v četrtek že sodeloval na treningu, a še ni nared za nastop na tekmi lige NBA. Foto: Reuters

Tako bo velika odgovornost v napadu Dallasa, ki je izgubil na devetih od zadnjih 13 srečanj, spet na 20-letnem novincu Jadenu Hardyju in 22-letnem Avstralcu Joshu Greenu. Na zadnjih treh tekmah sta vselej dosegla vsaj 20 točk in s tem postala prvi par v zgodovini franšize, ki jima je to uspelo na treh zaporednih zmag pred 23. rojstnim dnevom.

