Čančar proti ekipi, ki nujno potrebuje zmage

Denver Nuggets so s 46 zmagami in 22 porazi na vrhu zahodne konference. Toronto Raptors imajo 32 zmag in 36 porazov in tako na lestvici vzhodne konference zasedajo deveto mesto. So le zmago nad 11., tako da tekma zanje šteje mnogo več. Vlatko Čančar za Nuggets torej spet igra po lažji poškodbi zapestja, bo pa šele tik pred tekmo jasno, ali bo lahko nastopil Jamal Murray, ki ima težave z zatečenim kolenom.

Še naprej pa na debi v dresu Milwaukee Bucks, s katerimi ima možnost za svoj prvi šampionski prstan, čaka Goran Dragić. V noči na sredo igrajo s Phoenix Suns, ki so jih februarja že premagali (104:101). Milwaukee je z 49 zmagami in le 19 porazi prva ekipa Vzhoda oziroma najboljša v ligi na sploh, Phoenix pa ima 37 zmag in 31 porazov. Po nekaj težavah s poškodbo pred mesecem dni se je spet vrnil dobri stari Giannis Antetokounmpo. Na prejšnji tekmi je dal ekipi Sacramento Kings kar 46 točk.

Liga NBA, 14. marec:

Lestvica: