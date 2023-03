Vlatko Čančar odšteva minute, Dončićev Dallas v nehvaležnem položaju

V noči na ponedeljek bodo v ligi NBA odigrali šest tekem. Začelo se bo z nedeljsko matinejo v Denverju, na kateri bi lahko po dveh tednih zaigral Vlatko Čančar. V Ball Areno prihaja Brooklyn. V zadnji tekmi večera bodo Los Angeles Lakers brez poškodovana LeBrona James gostili New York. Z zmago bi na lestvici ujeli Dončićev Dallas in ga spravili še v večje težave, saj bi se boj za končnico še bolj zaostril.

Na ''norem divjem zahodu'' v ligi NBA vlada neizmerna gneča tik pod vrhom. Tam, kjer se deli največje število vstopnic za končnico, so razlike med klubi tako majhne, da velja do konca rednega dela pričakovati razburljiv boj za končnico. Denver, vodilna ekipa zahodne konference, nima takšnih težav. Zanesljivo zaseda vodilni položaj, ki ga ni ogrozila niti z dvema zadnjima nepričakovanima porazoma, ko je izgubila proti Chicagu in San Antoniu.

Nikola Jokić je na zadnji tekmi proti San Antoniu dosegel trojni dvojček, a Denver vseeno ni premagal tekmeca. To se mu je zgodilo prvič v tej sezoni. Foto: Reuters Proti skromnemu moštvu iz Teksasa je poraz še toliko bolj odmeven, saj so Nuggets prvič v tej sezoni ostali brez zmage na tekmi, na kateri je prvi as Nikola Jokić vknjižil trojni dvojček. Na prejšnjih 25 tekmah, ki jih je srbski zvezdnik zaznamoval s priljubljenim trojnim dvojčkom, Denver ni izgubil. Nuggets so proti San Antoniu pogrešali zlasti prispevek rezervistov. Dosegli so le 25 točk, rezervisti tekmeca pa kar 58.

Bi lahko jeziček na tehtnici v korist Nuggets predstavljal Vlatko Čančar? Koprčan je odpravil zdravstvene težave, desno zapestje ga več ne ovira, tako da je njegov status za nastop proti Brooklynu ''verjeten''. Čančar v tej sezoni dosega za Denver na tekmo slabih šest točk.

Brooklyn se je presenetljivo hitro pobral po odhodih Kevina Duranta in Kyrieja Irvinga. Dobil je zadnje štiri od zadnjih pet tekem. Vedno bolje sta uigrana nekdanja ''telička'' Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, blesti pa novinec iz Phoenixa Mikal Bridges.

Lakers lahko ujamejo Mavericks

Dončićev Dallas bo na delu v ligi NBA v noči na torek, ko bo v Teksasu gostoval Memphis. Foto: Reuters Dallas Luke Dončića bo prihodnjič na delu v noči na torek, ko bo gostil Memphis. Takrat bi se lahko na parketu morda že vrnil Dončić, ki je podobno kot Kyrie Irving izpustil gostovanje v Memphisu, njegovi soigralci pa so po slabšem izplenu v zadnji četrtini izgubili srečanje.

Razmerje zmag in porazov Mavericks je zdaj izenačeno (34-34), izenačenost klubov, ki v zahodni konferenci merijo na končnico, pa je tako velika, da bi lahko Dallas v noči na ponedeljek ujeli Los Angeles Lakers. Jezerniki, ki so dobili zadnje tri tekme, bodo brez poškodovanega LeBrona Jamesa, a najverjetneje z Anthonyjem Davisom, gostili New York. Jezerniki so dobili zadnje tri tekme.

Liga NBA, 12. marec:

Lestvica: