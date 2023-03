Lahko delo za Denver, nastop Čančarja vprašljiv

Vlatko Čančar je zaradi lažje poškodbe zapestja izpustil zadnje tri tekme, njegov nastop proti San Antonio Spurs pa je vprašljiv. Denver Nuggets so s 46 zmagami najboljša ekipa zahodne konference, Spurs pa drugi strani z vsega 16 zmagami končnice spomladi ne bodo videli. Ekipa Denverja je na zadnjih desetih tekmah osemkrat zmagala, Spurs pa so osemkrat izgubili. Ko so se nazadnje pomerili (novembra), so Nuggets zmagali s 115:109.

Liga NBA, 10. marec:

Lestvica: