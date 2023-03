Dragić v vlogi gledalca pospremil novo zmago Milwaukeeja

Košarkarji vodilnega moštva lige NBA Milwaukee Bucks so na domačem terenu s 118:113 premagali Brooklyn Nets in vknjižili 48. zmago sezone. Novinec v klubu Goran Dragić na svoj debi v dresu Bucks zaradi poškodbe kolena še čaka. Ob odsotnosti prvega zvezdnika Giannisa Antentokounma sta bila najbolj razigrana Bobby Portis (28 točk in 13 skokov) in Brook Lopez (24 točk deset skokov, devet blokad).