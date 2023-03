Ni več neznank, zdaj je tudi uradno. Goran Dragić ima novega delodajalca.

V poznih večernih urah je Milwaukee Bucks, v tej sezoni najuspešnejši košarkarski klub v ligi NBA (45 zmag in 18 porazov), uradno sporočil, kako mu bo v nadaljevanju sezone pomagal tudi Goran Dragić. 36-letni Slovenec, ki premore bogate izkušnje, se je k Milwaukeeju preselil iz Chicaga. Slačilnico si bo delil z enim najboljših igralcev na svetu, Grkom Giannisom Antetokounmpojem, nosil pa dres s številko 31.

The Milwaukee Bucks have signed Goran Dragić. https://t.co/stlAqSjzJZ — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 5, 2023

''Je tekmovalen in pameten igralec, zato smo navdušeni, da ga lahko dodamo naši ekipi,'' je o izkušenem slovenskem košarkarju povedal trener Milwaukeeja Mike Budenholzer, ki se zaveda Dragićevih sposobnosti, tako tistih pri organizaciji igre kot tudi njegovih zmožnostih glede doseganja košev.

S tem se je uresničila napoved, ki jo je pred tem prek socialnih omrežij podal Adrian Wojnarowski, zelo dobro informiran ameriški novinar, ki podrobno spremlja dogajanja na ameriški košarkarski tržnici. "Potem ko bo prosti igralec Goran Dragić danes popoldne zaključil svoja srečanja v Milwaukeeju, bo s klubom podpisal pogodbo do konca sezone," je v soboto na Twitterju zapisal Wojnarowski, ki je v četrtek kot prvi poročal, da bo izkušeni slovenski reprezentant kmalu tudi uradno v svoj življenjepis dodal nov klub.

Dragić se je sicer pred tem v začetku tega tedna razšel s Chicago Bulls, kamor se je preselil lani poleti. Ker se je Ljubljančan od Chicaga poslovil pred prvim marcem, ko je bil zadnji rok za menjavo kluba, po katerem lahko košarkarji v svojih novih moštvih zaigrajo v končnici, pa bo lahko tako svoji novi ekipi pomagal tudi v najpomembnejšem delu sezone.

Once free agent Goran Dragic completes his meetings in Milwaukee this afternoon, he plans to sign a deal with the Bucks for the rest of the season, sources tell ESPN. https://t.co/SF6OVesO6Y — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2023

Milwaukee si je uslug 36-letnega slovenskega košarkarja, nepozabnega kapetana slovenske izbrane vrste, ki je leta 2017 postala evropski prvak, želel že lani, a se je takrat Dragić odločil, da se bo preselil k Brooklynu. Zdaj sta obe strani sprejeli dogovor o sodelovanju.

Bucks so trenutno v izvrstni formi. V noči na nedeljo so po dolgem času izgubili, doma so ostali praznih rok proti Philadelphii, kar je bil njihov prvi poraz po 16 zaporednih zmag, a so z razmerjem zmag in porazov 45–18 še vedno najboljša ekipa sezone. Vodijo v vzhodni konferenci, hkrati pa so tudi eni glavni kandidatov za šampionski prstan, ki je hkrati tudi ogromna in še neizpolnjena želja v bogati karieri zlatega slovenskega kapetana.

Z Miamijem je leta 2020 zaigral v velikem finalu lige NBA. Foto: Getty Images

Bucks so po Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in že omenjenemu Chicagu sedmi klub Slovenca v ligi NBA. Dragić je v tej sezoni za Chicago igral na 51 tekmah in na parketu v povprečju prebil dobrih 15 minut. V tem času je dosegel 6,4 točke in 2,7 podaje na tekmo. V celotni karieri pa je v NBA odigral 939 tekem in dosegel 13,3 točke in 4,7 podaje na srečanje. Največji pečat je pustil na Floridi, kjer je v sezoni 2019/20 z Miami Heat namreč igral tudi v finalu lige NBA in izgubil proti Los Angeles Lakers.

