Chicago odpustil Gorana Dragića

"Hvala in srečno Goran," so se prek družabnih omrežij zahvalili kapetanu zlate slovenske reprezentance Goranu Dragiću. Preteklo poletje je z veliko zanosa sprejel ponudbo ekipe Chicago Bulls in se nadejal pomembne vloge s klopi. Šestintridesetletnik je nastopil na 51 tekmah in v povprečju igral po 15 minut na tekmo in prispeval 6,4 točke, 2,7 asistence in 1,4 skoka. Na zadnjih nekaj tekmah ni igral, uradno zaradi poškodbe kolena. Kako resna je poškodba, niso objavili.

Goran Dragić Foto: Guliver Image Chicago je z 28 zmagami in 33 porazi na 11. mestu vzhodne konference. Precej nezadovoljni z rezultati in stanjem na lestvici so posegli po več spremembah v kadru. Ko so pred tednom dni podpisali pogodbo s Patrickom Beverleyjem, je njegova prihodnost postala zelo negotova. A ker so odpustili Tonyja Bradleyja in Malcolma Hilla, Lonzo Ball pa zaradi poškodbe to sezono ne bo več igral, se je zdelo, da bo Dragić vendarle ostal v Chicagu.

Dragić v ligi NBA igra od leta 2008. Bil je član Phoenxa, Houstona, pa znova Phoenixa, nato sedem let Miamija, kjer si je ustvaril tudi drugi dom in z njimi štirikrat igral v končnici, v sezoni 2019/2020 tudi v velikem finalu. V prejšnji sezoni kratki epizodi v Torontu in Brooklynu nista bili najuspešnejši.

"Hvala, Chicago, srečno," se je prek Twitterja medtem oglasil tudi Dragić.