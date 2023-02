"Mladi fantje so se pokazali v zelo dobri luči, kar je pokazatelj, da imamo prihodnost v slovenski košarki," je kljub dvema porazoma ob koncu kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo 2023 poudaril selektor Aleksander Sekulić. Najbolj je zasijal Gregor Glas, ki je dal Izraelu 26 točk. "Začutil sem se in potem sem iskal vsako možnost, da dobim žogo in da vržem na koš." A je tudi samokritično priznal, da ga je nato preveč poneslo. In ob koncu so zapravili zmago.

Aleksej Nikolić Foto: Vid Ponikvar Slovenska košarkarska reprezentanca je kvalifikacije za letošnje svetovno prvenstvo končala z dvema tesnima porazoma. A nista bila usodna, saj so si vozovnico za Japonsko priigrali že novembra. Iz ekipe z zlatega eurobasketa je bil tokrat zraven le Aleksej Nikolić, za preostalih 11 sta bili tekmi z Estonijo in Izraelom kot nekakšna avdicija za mesto v ekipi na prihajajočem svetovnem prvenstvu. "Vsakič, ko si v reprezentanci, se želiš dokazati selektorju, se želiš pokazati svoji državi, jo zastopati v čim boljši luči. In poskušati narediti čim več dobrih stvari," nam je po porazu proti Izraelu s 79:87 povedal Žiga Samar (11 točk). Še pomembnejše dokazovanje sledi na poletnih pripravah, ko bodo ob mladeničih stali vsi najboljši, na čelu z Luko Dončićem. Gregor Glas tako pravi: "Zdaj se vračamo v klube. Mislim, da imamo pred sabo vsi še nekaj pomembnih tekem, tako da je najprej fokus na tem. Potem pa pride reprezentanca in borba za mesto v ekipi."

Galerija z zadnje kvalifikacijske tekme v Kopru (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Enaindvajsetletni Glas je s 13 točkami v tretji četrtini obrnil potek tekme, Slovenija je povedla za šest točk. Selektor Aleksander Sekulić je o njem povedal takole: "Grega je eden izmed mnogo mladih igralcev, pred katerimi je lepa prihodnost. Na obeh tekmah je bil zelo razpoložen in to smo skušali izkoristiti. Je odličen strelec z razdalje. Imeli smo kar nekaj težav v organizaciji napada oziroma v izvedbi, nismo bili dovolj natančni. In zato smo morali najti igralca, ki bo potegnil ekipo in dal kakšen koš več. In to je bil Grega. Ni naključje, da je bil pri najboljšem trenerju v Evropi ali pa tudi na svetu." V Partizanu je treniral pod vodstvom Željka Obradovića, ki pa mu na tekmah ni dal veliko priložnosti in zdaj kot posojeni član Cedevite Olimpije igra za Mornar.

"Iskal sem vsako možnost, da dobim žogo in vržem na koš"

A pri mladih so nihanja v igri in v zadnji četrtini so zapravili zmago. "Začutil sem se in potem sem nekako iskal vsako možnost, da dobim žogo in da vržem na koš. Malo se mi je odprlo, ampak vseeno bi v nekih situacijah moral bolje prebrati obrambo. Nekajkrat bi moral žogo podati ven na trojko. Soigralci so bili odprti, pa me je malo preveč poneslo in sem želel sam zaključiti akcije," je bil trdno z nogami na tleh Glas, ki je tekmo končal s 26 točkami. Selektor tako dodaja: "Nič slabega ne morem reči o njem, tudi če je naredil kakšno napako več. Napake so sestavni del igre. Jaz verjamem, da je vsak, ki je naredil napako, to naredil v dobri veri, da pomaga reprezentanci."

Sekulić: Mladi fantje so se pokazali v zelo dobri luči

Foto: Vid Ponikvar Povprečna starost te ekipe je bila 22 let. "Pri vseh je bila želja velika, želja dokazovanja, pri nekaterih celo prevelika, zato so se tudi dogajale napake, ki se drugače mogoče ne bi. Ni bilo to, da bi bilo v naših glavah, da tekma ni pomembna. Šli smo na zmago. A žal je malo zmanjkalo," je črto pod nastop z Izraelom potegnil Glas. Za te mladeniče sta bili ti dve tekmi dobra šola. "Da moramo biti v ključnih trenutkih malo bolj zbrani, moramo se ustaviti in napad odigrati bolj zbrano, iskati naše prednosti, njihove luknje v obrambi. V naši obrambi pa bolj pametno izkoriščati male osebne napake in bolje zapirati, saj so nam v skoku pobrali veliko žog. Tukaj smo jim dali preveč drugih možnosti."

Selektor je bil kljub dvema porazoma z opravljenim v tem reprezentančnem oknu zadovoljen. "Mladi fantje so se pokazali v zelo dobri luči, kar je pokazatelj, da imamo prihodnost v slovenski košarki. Jih pa čaka še veliko dela, a so pokazali, da imajo potencial in da lahko odigrajo proti izkušeni ekipi, proti igralcem, ki igrajo na ravni eurocupa."

Selektorjeva analiza kvalifikacij

Aleksander Sekulić Foto: Vid Ponikvar "Osnovni cilj je izpolnjen, uvrstili smo se na svetovno prvenstvo, kar nam ni uspelo pred štirimi leti. Najpomembnejši sta bili tekmi na začetku, ko smo premagali Hrvaško v Zagrebu in doma Švedsko. To je bilo takrat zelo pomembno, saj nismo odigrali v polni postavi," je analizo teh kvalifikacij začel Sekulić. "Spomnim se, da smo bili lani v tem času zelo nezadovoljni ob dveh porazih proti Finski, a smo imeli takrat obilo težav. Bistvo je, da smo bili poleti, ko smo igrali v najboljši mogoči postavi, trikrat uspešni. To pa smo potrdili s tekmama novembra, ko smo premagali Izrael in Nemčijo. V zadnji dve tekmi smo tako prišli brez pritiska zmage in lahko dali priložnost mladim igralcem, da se lahko pokažejo na uradnih tekmah. Igralci so na vseh tekmah pustili srce na igrišču, dali vse od sebe, pa čeprav je iz kluba vsak prišel s svojimi težavami. Nagrada je, da smo uvrščeni na svetovno prvenstvo, smo v smetani najboljših ekip na svetu. Lahko smo ponosni na ta rezultat. Nič ni samoumevno, vsako stvar si je treba izboriti. In fantje so si to izborili in Slovenija gre zasluženo na svetovno prvenstvo."

Na prvenstvu ne bodo bežali od vloge favorita

Da ni nič danega, sami po razočaranju na zadnjem evropskem prvenstvu še kako dobro vedo. "Mislim, da ima Slovenija dobro ekipo. Če bomo v polni postavi, bomo spet spadali v krog favoritov za kolajno. In od tega ne smemo bežati. Moramo biti ponosni, da spadamo med najboljše reprezentance na svetu." Prvi del prvenstva bodo konec avgusta in v začetku septembra igrali Japonskem (izločilni boji sledijo na Filipinih), nasprotnike pa bodo dobili na žrebu konec aprila.