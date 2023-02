V živo: Odličnih prvih pet minut mlade Slovenije, nadaljevanje pa ...

Košarkarji Slovenije bodo končali kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo avgusta in septembra v Aziji. Glede na to, da so nanj že uvrščeni, je tekma z Izraelom v Kopru ob 18. uri predvsem priložnost za mlajše igralce. Dogajanje spremljamo v živo.

Kvalifikacije za SP 2023, 6. krog

Selektor Aleksander Sekulić je imel pri sestavi ekipe kar nekaj skrbi. Žiga Samar, Gregor Glas, Aleksej Nikolić, Leon Stergar in Saša Ciani namreč v nedeljo niso trenirali, saj so imeli po vrnitvi iz Estonije trebušne težave. A so bili na ponedeljkovem dopoldanskem treningu že vsi zraven. Samar in Nikolić sta začela v prvi peterki, poleg njiju pa še Rok Radović, Blaž Mahkovic in Jurij Macura. Tekmo v Bonifiki spremlja več kot 1.500 navijačev, več kot na nekaterih tekmah svetovnega nordijskega prvenstva v Planici.

Žiga Samar Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nikolić, ki je nosil kapetanski trak in bil edini v kadru z nastopom na zlatem eurobasketu, je tekmo odprl s trojko. Ko sta izza črte zadela še Samar in Mahkovic, je Slovenija v četrti minuti vodila že za devet točk (11:2). A če je bilo uvodnih pet minut zelo dobrih, s 66-odstotnim metom (13:4), so bile preostale v prvi četrtini precej slabše, z veliko izgubljenimi žogami (pet) in delnim izidom za goste 18:3. In po prvih desetih minutah je Izrael vodil z 22:16.

V drugi četrtini precej nesporazumov v napadu in premalo agresivna obramba. Tako je tri minute pred koncem prvega polčasa Izrael prišel do prednosti z 38:31. Sekulić je veliko rotiral peterko. Preveč je bilo zapravljenih lahkih metov in polaganj, do konca polčasa je odstotek meta Slovenije iz igre padel na 42 odstotkov (zadeli so pet od 13 metov za tri točke). Ob polčasu izid na semaforju 38:42. Samar je dal devet točk, Glas osem in Nikolić sedem, pri Izraelu je bil 11 točkami prvi strelec Nimrod Levi.

Kdo gre na svetovno prvenstvo?

Pred zadnjim krogom kvalifikacij je bilo znanih enajst od dvanajstih evropskih reprezentanc, ki bodo zaigrale na SP. Iz naše skupine sta to Nemčija in Finska ter še Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Španija, Črna gora in Gruzija. Za zadnjo mesto se bosta v ponedeljek zvečer potegovali Srbija in Belgija.

Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja 32 najboljših na svetu. Predtekmovanje bo igrala v Okinavi na Japonskem, četrtfinale in zaključni boji pa bodo v Manili na Filipinih. SP bo trajalo od 25. avgusta do 10. septembra, žreb skupin pa bo 29. aprila.