Slovenci po drami dve sekundi pred koncem tekme ostali praznih rok

Slovenska košarkarska reprezentanca je po izenačeni končnici izgubila predzadnjo tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer si je Slovenija že pred tem zagotovila mesto. Precej spremenjena in pomlajena zasedba Aleksandra Sekulića, ta ravno danes praznuje 45. rojstni dan, je v Talinu po napetem boju in prejeti trojki dve sekundi pred koncem z 78:79 klonila proti Estoniji.

Estonija : Slovenija 79:78 Dvorana Unibet, gledalcev 4000, sodniki: Rosso (Francija), Zapolski (Poljska), Jacobs (Belgija). Estonija: Rosenthal 2 (2:2), Treier 13 (4:7), M. Jurkatamm 11 (2:2), Kirves 4 (2:2), Toom 15 (3:5), Hermet 7, Riismaa 7, Kitsing 6 (1:3), Konontsuk 2, Kullamae 12 (2:3). Slovenija: Klavžar 4 (1:2), Samar 13 (2:2), Nikolić 11 (5:6), Mahkovic 11 (9:11), Ciani 9 (3:4), Prepelič 3 (1:2), Glas 18 (2:2), Macura 2, Stergar 7 (1:2).

Prosti meti: Estonija 16:24, Slovenija 24:31.

Met za dve točki: Estonija 15:39, Slovenija 15:32.

Met za tri točke: Estonija 11:30 (M. Jurkatamm 3, Kullamae 2, Toom 2, Treier, Hermet, Kitsing, Riismaa), Slovenija 8:24 (Glas 4, Nikolić 2, Samar, Klavžar).

Skoki: Estonija 42 (25 + 17), Slovenija 39 (31 + 8).

Osebne napake: Estonija 26, Slovenija 26.

Pet osebnih: Riismaa (40.).

Slovenija je bila že pred tekmo z Estonijo uvrščena na turnir najboljših 32 ekip na svetu, ta bo od 25. avgusta do 10. septembra v Aziji, Estonija pa je zadnja v skupini J. Iz nje bosta napredovali še Finska in Nemčija. Slovenci so v Talinu doživeli četrti poraz v kvalifikacijah, skupno pa je bila to za Slovenijo 11. tekma v teh kvalifikacijah. Pet zmag je dosegla v prvem delu, v drugem delu pa je to zanjo prvi poraz (7-4).

"Izjemno zanimiva tekma. Čeprav ni bilo kakega rezultatskega pomena, smo mi prišli v Estonijo zmagat kljub temu, da imamo precej spremenjeno zasedbo. Prvič smo igrali v takšni zasedbi. Mislim, da je bil odziv igralcev odličen, borbeno so igrali od prve do zadnje minute, pričakovano smo storili kar nekaj napak, večino teh je nasprotnik kaznoval. Pravzaprav smo imeli tekmo pod nadzorom skoraj vse srečanje, vendar smo bili na koncu malce nespretni in dali priložnost nasprotnikom, da so imeli zadnji met, kar so izkoristili in zmagali," je po koncu tekme dejal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenska reprezentanca, ki je prvo tekmo proti Estoniji lani poleti v Celju dobila s 104:83, je tokrat nastopila v močno spremenjeni zasedbi. Poleg članov ekip lige NBA in evrolige je namreč manjkala tudi večina igralcev Cedevite Olimpije, med njimi kapetan Edo Murić, Zoran Dragić in Jan Kosi. Prav tako ni bilo Jordana Morgana, ki igra za turški Konyaspor, Jake Blažiča, ki se šele vrača po trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe, in Žige Dimca, ki si kruh služi na Japonskem.

#mojtim je v Estoniji po napeti končnici doživel tesen poraz 78:79.



Gostitelji so zmago na njihov državni praznik dan neodvisnosti dosegli s trojko dve sekundi do konca tekme. #WinForAll | #WinForSlovenia pic.twitter.com/QMTbDXm6xM — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) February 24, 2023

Priložnost za mlade

Sekulić je tekmo začel v postavi Žiga Samar, kapetan Aleksej Nikolić, Blaž Mahkovic, Bine Prepelič in Jurij Macura. Po precej izenačenem začetku je že po dobrih dveh minutah in pol igre ob vodstvu Slovenije s 6:4 debi v slovenski reprezentanci dočakal Saša Ciani, ki je takoj zatem ob asistenci Samarja tudi povišal na 8:4.

Poleg Cianija sta že v prvih desetih minutah debi na parketu dočakala tudi član Krke Robert Jurković in košarkar Cedevite Olimpije Rok Radović. Zatem so gostitelji po nekaj raztrgane igre in zaostanka z 9:11 odgovorili z delnim izidom 8:0, tudi v nadaljevanju pa so prevladovali domači košarkarji, ki so prvo četrtino dobili s 24:16. Estonci, ki veljajo za izrazito strelsko ekipo, so v prvi četrtini dosegli štiri trojke, Slovenci v treh poskusih nobene.

Žiga Samar je v prvem polčasu dosegel sedem točk, pet skokov in šest asistenc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V drugi četrtini je slovenska zasedba počasi, a vztrajno topila prednost Estoncev, slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa pa je po trojki Gregorja Glasa izid po dolgem času poravnala, zatem pa je mladi Slovenec, ki trenutno kot posojeni član Cedevite Olimpije igra za Mornar, zadel tudi za vodstvo s 33:31, ob koncu prvih 20 minut pa je Slovenija vodila s 40:37. Slovenci so v drugi četrtini zadeli štiri trojke, najučinkovitejši je bil Glas z desetimi točkami, po sedem točk sta prispevala Samar in Mahkovic. Pri domačih je Hugo Toom dosegel 12 točk.

Tako kot konec druge četrtine je bil tudi tretji del srečanja zelo izenačen, obe reprezentanci pa sta bili sploh v prvem delu tretje četrtine precej nerazpoloženi v napadu, so pa Slovenci ob koncu znova prednjačili in od zaostanka z 52:54, z delnim izidom 7:1 prišli do vodstva z 59:55.

Vloga kapetana je tokrat pripadla Alekseju Nikoliću. Foto: FIBA

Ob vodstvu Slovenije s 74:73 je domači strateg Jukka Toijala vzel minuto odmora, zatem so gostitelji zgrešili poskus za tri, skok je pobral Nikolić, na drugi strani pa je nato 11 sekund pred koncem dva prosta meta unovčil Samar. Estonci so nato posegli še po eni minuti odmora, po kateri so slovenski košarkarji devet sekund pred koncem storili prekršek, dva prosta meta pa je zadel Kaspar Treier.

Po minuti odmora je nato posegel še slavljenec Sekulić, nato je po prekršku gostiteljev na črto prostih metov stopil še Nikolić. Tudi on je bil dvakrat zanesljiv, na drugi strani pa je dobrih šest sekund pred koncem sledil nov prekršek, a je bil Kristian Kullamae uspešen le enkrat, v drugo je namerno zgrešil in storil prestop, žoga pa je pripadla Sloveniji. Ob izvajanju iz avta je nato žogo v avt vrgel Samar, žoga je pripadla Estoniji, trojko za zmago pa je dve sekundi pred koncem dosegel Kullame in postavil končni izid 79:78.

Trojka za zmago Estonije:

ICE RUNNING THROUGH HIS VEINS! ❄️



Kristian Kullamae with the dagger three to win it for Estonia! 🇪🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/Lf6iQa7NZV — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 24, 2023

V slovenski reprezentanci je bil na koncu z 18 točkami (4/7 za 3) najučinkovitejši Glas, Samar je 13 točkam dodal še šest skokov in devet asistenc, Mahkovic (7 skokov) in Nikolić sta prispevala po 11 točk. Pri gostiteljih je Toom dosegel 15 točk.

Slovenska reprezentanca za tekmo z Estonijo: Saša Ciani, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić

Slovenija bo kvalifikacije končala v ponedeljek ob 18. uri v Kopru s tekmo proti Izraelu. Žreb skupin za SP bo 29. aprila v Manili.

Kvalifikacije za SP 2023, 5. krog

Lestvica:

1. Finska* 11 tekem - 9 zmag

2. Nemčija* 10 - 8

3. Slovenija* 11 - 7

-----------------

4. Švedska 10 - 5

5. Izrael 11 - 3

6. Estonija 11 - 3 *že uvrščeni na SP

Preberite še: