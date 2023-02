Mladi Slovenec spregovoril o nenadnem slovesu od Partizana

Mladi slovenski košarkar Gregor Glas je do začetka letošnjega koledarskega leta nosil dres Partizana, kjer pa prave priložnosti za igro ni dobil. Trener Željko Obradović ga ob močni konkurenci v evroligi večkrat ni uvrstil v igralski kader. V ligi ABA se je predstavil na štirih tekmah, v povprečju na parketu preživel malo več kot pet minut in dosegal 1,8 točke na obračun, na eni tekmi pa je dočakal debi v evroligi.

Kljub temu na sezono in pol pri beograjskem klubu gleda zelo pozitivno. "Celotna izkušnja pri Partizanu je bila res pozitivna. Na koncu se je izšlo, kot se je. V tej sezoni sem v klub prišel poškodovan, šele sredi oktobra sem bil nared za trening. Imeli smo tekme na dva dni, tako da preprosto nisem mogel priti zraven. Manjkal mi je čas za trening, zato smo se odločili, da je najbolje, da najdemo rešitev v drugi smeri. Prišlo je do dogovora, da zamenjam klub. Partizanu sem zelo hvaležen za priložnost, ki sem jo dobil. Zame je bila to res dobra izkušnja. Takih klubov s takšnimi navijači in ljubeznijo do košarke v Evropi in drugod po svetu res ni veliko, tako da bo to ostalo z mano do konca kariere," je o tej zadevi povedal Glas, ki se je v tem času ogromno naučil tudi od Željka Obradovića.

Od Željka Obradovića se je naučil ogromno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ta je ob slovesu Slovenca o Glasu spregovoril z izbranimi besedami, zdaj mu je uslugo vrnil tudi 21-letni slovenski reprezentant. "Njegova strast in posvečenost košarki sta res na drugi ravni, česa takšnega prej še nisem videl. Mislim, da se vse to zdaj čedalje bolj kaže tudi v njihovi igri. Lepo stopnjujejo pripravljenost in dokazujejo, da spadajo med najboljših osem ekip v evroligi. Delo z Željkom je nekaj posebnega, res se lahko ogromno naučiš, samo z glavo moraš biti res ves čas pri stvari in boš odnesel ogromno," je dejal Glas.

Nosilec igre v Baru, zdaj še v reprezentanci?

Nekdanji član srbskega Dynamica je od odhoda iz Beograda podpisal pogodbo s Cedevito Olimpijo, a je zaradi sestavljenosti ekipe odšel na posodo v Bar k ekipi ekipi Mornar-Barskega zlata, kjer je že močno opozoril nase. V povprečju v ligi ABA dosega 17 točk, štiri skoke, ukradeno žogo in 2,6 asistence na tekmo. Med drugim je proti Partizanu dosegel 20 točk, na zadnji tekmi pred reprezentančnim zborom pa jih je proti MZT dosegel kar 26, s čimer je postal tudi MVP 19. kroga lige ABA. "Ne vem, ali bi že lahko rekel, da sem v pravi formi, gotovo pa dvigujem pripravljenost, res sem zadovoljen, da imam minutažo in priložnost za dokazovanje. Mislim, da bo to poglavje v Baru zdaj zame res odlično, in res sem jim hvaležen za to priložnost," je dejal Glas, ki ob tem uživa tudi v novem okolju.

V Baru se je odlično znašel. Foto: Mornar-Barsko zlato/MEDIA Pro

"V Baru je odlično, ker imamo dovolj časa za trening, saj imamo le eno tekmo na teden. Tako imamo tudi dovolj časa za počitek. Tudi samo mesto mi ugaja, je mirno, zraven je morje, imamo lepo vreme, tako da se res ne morem pritoževati."

Ob tem pa se je 21-letni slovenski košarkar že obrnil proti prihodnji sezoni, v kateri upa, da bo nosil dres Cedevite Olimpije. "Pričakujem, da bom naslednjo sezono lahko bil zraven in pomagal ekipi. To je bila tudi ideja. Skupaj smo prišli do odločitve, da to sezono preživim nekje drugje, da dobim igralne minute in da pridem v nek ritem. Mislim, da smo se prav odločili, in upam, da bo naslednje leto vse skupaj čim boljše," je dejal Glas.

Osredotočen na delo v reprezentanci

Zdaj je povsem osredotočen na delo z reprezentanco, kjer bo v pomlajeni zasedbi, v kateri med drugim ni niti Eda Murića, Zorana Dragića in Jake Blažiča, eden od nosilcev igre. Med nosilci igre je bil tudi v zadnjem ciklu, v katerem si je Slovenija zagotovila mesto na svetovnem prvenstvu.

Slovenija se bo v četrtek pomerila z Estonijo v Talinu, v ponedeljek pa bo v Kopru gostoval še Izrael. Foto: Sportida

Zdaj se bo reprezentanca pomerila še z Estonijo in Izraelom, bosta pa ti dve tekmi šteli za točke, ki jih Fiba uporablja za svojo lestvico, s katere bo črpala nosilce oziroma kakovostne skupine pri žrebu 29. aprila. "Rezultatsko ti dve tekmi nista najpomembnejši, saj smo si že prej zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, ampak kljub temu mislim, da je to ena odlična priložnost za nas, mlade igralce, da se dokažemo. Ekipa je res pomlajena in mi bomo dali vse od sebe, da se izkažemo na obeh tekmah. Gotovo ciljamo na dve zmagi. Pripravili se bomo najboljše, kar se da, dali bomo vse od sebe in od nas se res lahko pričakuje agresivno igro z veliko energije," je prepričan Glas.

"Res upam, da bomo igrali čim boljšo košarko, s fanti se poznamo že od prej, tako nekako je bila namreč videti tudi naša reprezentanca do 20 let, pred tem pa tudi tista do 18. Mislim, da se bomo zaradi tega še lažje povezali in igrali lepo košarko."

Na uvodnem treningu slovenske reprezentance je treniralo enajst košarkarjev. Manjkal je Aleksej Nikolić, ki je v nedeljo pomagal svojemu klubu Brescii do zgodovinskega uspeha in naslova v italijanskem pokalu. Trenirali so Saša Ciani, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić. Prav tako je manjkal selektor Aleksander Sekulić, ki službuje v Kubanu in ki za pot iz Rusije potrebuje več časa. Reprezentante bo pozdravil v ponedeljek zvečer. Prvi trening je zato vodil pomočnik Dalibor Damjanovič.

