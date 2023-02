Zadnje dejanje v precej premešani zasedbi

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je zbrala v Ljubljani, kjer bo priprave na zadnja dvoboja v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo začela v ponedeljek. Kot so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije, v postavi ni Jakoba Čebaška in Jana Kosija.

Izbranci Aleksandra Sekulića, ki se bo reprezentanci pridružil v ponedeljek zvečer, bodo predvidoma opravili šest treningov in v četrtek odpotovali v Tallin. Tekma z Estonijo bo 24. februarja, Izrael pa bo v 27. februarja gostoval v Kopru. Ti tekmi nista več odločilni, saj si je Slovenija že novembra zagotovila mesto med 32 reprezentancami sveta.

V danes zbrani zasedbi ima Sekulić 12 igralcev. V ekipi so tokrat Saša Ciani, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić.

"Ključ do uspeha bo enak kot novembra," poudarja Mahkovic. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Glede na to, da smo na svetovno prvenstvo že uvrščeni, gremo v ti dve tekmi lahko bolj sproščeni in brez pritiska. A to nikakor ne pomeni, da si kvalifikacij ne želimo končati z dvema zmagama. V ekipi je kar nekaj mladih igralcev, ki bodo prav gotovo dobili priložnost za dokazovanje. Ključ do uspeha bo enak kot novembra. Izhajati moramo iz agresivne in čvrste obrambe, v napadu pa nas mora krasiti kolektivna igra," je za KZS dejal Mahkovic.

Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja dvaintridesetih najboljših reprezentanc na svetu, ki bo potekal od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Prvič je nastopila 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

