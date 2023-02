"Vedeli smo, da smo veliki favoriti in to smo tudi upravičili, osvojili smo trofejo, zdaj pa jo bomo peljali v Ljubljano, kamor spada," je po zmagi v finalu pokala Spar dejal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja košarkar Cedevite Olimpije Alen Omić, ki je imel v finalu s tribune prav posebno podporo.

V vitrinah Cedevite Olimpije se v Stožicah od petka naprej sveti nova lovorika. Ljubljanska ekipa je še 22. v zgodovini osvojila pokalno tekmovanje, potem ko je v finalu pokala Spar z 81:70 strla odpor trdoživega Heliosa. Za Ljubljančane je to po superpokalu še druga trofeja v tej sezoni. Približno tisoč dvesto gledalcev v dvorani Lukna v Mariboru je spremljalo izenačen obračun vse do končnice, v kateri so nato prevladale moč in izkušnje Cedevite Olimpije.

"Za nami je težko in naporno obdobje, zato sem se bal te tekme. Fantje so svoje delo opravili profesionalno. Da zmagamo v pokalu, se od nas tudi pričakuje. Ko sem bil v Kopru, je bila na takšni tekmi vsa moja družina, danes nihče, ker realno vsi pričakujejo zmago. A niti oni niti gledalci se ne zavedajo, da takšne tekme ni enostavno zmagati, še posebej proti takšni ekipi, kot je Helios," je po koncu dejal strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki se je ob tem ozrl že proti naslednjim tekmam.

"Za nami je težko in naporno obdobje, zato sem se bal te tekme. Fantje so svoje delo opravili profesionalno," je dejal Golemac. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Zdaj imamo pred sabo Evropo in ligo ABA ter na koncu tudi državno prvenstvo. Najprej se bomo malce odpočili, imamo pa končno tudi celo ekipo, tako da se veselimo tudi vrnitve na parket ter da začnemo trenirati. Zaradi tega nam je veliko lažje, ker imamo fante s klopi, ki nam dajo energijo in kakovost. Tudi če ima nekdo slab dan, ga potem lahko nadomestimo. To smo načrtovali že od začetka sezone, a smo imeli veliko smole," se je ob težave s poškodbami obregnil Golemac.

MVP priznanje v roke Omiću

Še preden je Edo Murić kot kapetan Cedevite Olimpije v zrak dvignil pokal, pa je priznanje za najboljšega košarkarja zaključnega turnirja prejel Alen Omić, ki je v finalu osmim točkam dodal kar 16 skokov, v polfinalu proti Šenčurju pa je dosegel 15 točk. "To je moja naloga, da se borim in bodrim tudi ekipo. Vedeli smo, da bo to težka tekma, da se ne bodo predali že pred začetkom. V drugem polčasu smo igrali še z dodatno energijo in to je bilo na koncu dovolj za zmago," je dejal Omić.

MVP finalnega turnirja Alen Omić Foto: Nik Moder/Sportida

"Vedeli smo, da smo veliki favoriti, in to smo tudi upravičili, dobili trofejo, zdaj pa jo bomo peljali v Ljubljano, kamor spada. To smo si vsi želeli. Čestitke celotni ekipi in strokovnemu vodstvu, zdaj nas čaka nekaj počitka, potem pa nadaljevanje sezone. Helios je fenomenalna ekipa, spremljam jih že celotno sezono, kjer imajo le pet porazov, odlično igrajo tudi v drugi ligi ABA, in res jim želim, da pridejo do samega vrha, da se naslednje leto srečamo v ligi ABA," je dejal center Cedevite Olimpije.

Na tribunah v dvorani Lukna je bil tudi Josip Iličić, ki je dober prijatelj Alena Omića. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

30-letni 216 centimetrov visoki košarkar je imel na finalnem obračunu s tribun podporo tudi velikega prijatelja, nogometaša Josipa Iličića, ki je s svojo navzočnostjo presenetil zbrane v dvorani Lukna. "Jojo je moj odličen prijatelj, odličen nogometaš in res ga imam rad," je dejal Omić. Iličića v nedeljo v sosedskem Ljudskem vrtu z Mariborom čaka tudi večni derbi z Olimpijo. In za koga bo pesti stiskal Omić? "Iskreno, vedno navijam za Josipa, kjer igra on, navijam zanj, ker je res moj dobri prijatelj. A ker je to Olimpija, naj bo potem 2:2," je v smehu še pripomnil Omić. Dvorana Lukna je bila sicer dodobra napolnjena, med drugim pa je bil na tribunah tudi Zlatko Zahović.

Helios več kot dostojen nasprotnik

Kljub porazu pa niso bili pretirano razočarani v taboru domžalske ekipe, ki je prikazala odlično igro in na trenutke povsem zaustavila ljubljansko moštvo. Tako septembra v superpokalu kot tudi lani na Kodeljevem je morala domžalska ekipa priznati Cedeviti Olimpiji. Domžalčani tako tudi po šestem nastopu v finalu pokala ostajajo pri enem naslovu iz leta 2007. V vseh petih finalih so morali priznati premoč Olimpiji.

Dejan Jakara Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V pripravi na tekmo smo si ogledali tudi prejšnjo medsebojno tekmo in napredek je več kot očiten. Fantje so se držali navodil in na koncu tudi z nekaj sreče pri tistih metih verjamem, da bi se tekma lahko obrnila tudi v drugo smer. Zmagati v finalu državnega prvenstva, kjer se igra v seriji, je veliko zahtevnejše oziroma skoraj nemogoče. Cedevita Olimpija igra proti res kakovostnim ekipam in potem se to na takšnih tekmah pozna. Če jim to z neko čvrstostjo v igri vrneš in omejiš njihovo kakovost, potem verjamem, da so možna tudi presenečenja," je prepričan strateg Heliosa Dejan Jakara.

Galerija s finalne tekme v mariborski Lukni (foto: Blaž Weindorfer, Nik Moder/Sportida):

