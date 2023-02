Nov pretres v evropski košarki

Zdi se, da je Gran Canaria, ki je sicer vodilna ekipa skupine B v Eurocupu, odločena slediti isti poti, kot jo je pred dvema letoma ubrala Unicaja Malaga. Španski klub, ki ga vodi Jaka Lakovič, naj bi že naredil prve korake k izstopu iz EuroCupa z namenom vstopa v košarkarsko ligo prvakov, ki od leta 2016, ko je bila ustanovljena, v zadnjih letih močno pridobiva na svoji veljavi. Pri Gran Canarii naj bi po poročanju španskih medijev izkoristili finale četverice Interkontinentalnega pokala, ki je pretekli konec tedna potekal na sosednjih Tenerifih, kjer so se vodilni iz kluba sestali s predstavniki Fibe in jih obvestili o svoji nameri.

Evroliga in Eurocup potekata pod okriljem Uleba oziroma ECA, medtem ko roko nad ligo prvakov drži Mednarodna košarkarska zveza. Liga prvakov, ki sicer velja za tretje najbolj kakovostno tekmovanje, v zadnjih letih močno pridobiva na veljavi. Fiba in ECA sicer že vrsto let ne najdeta skupnega jezika, zato je do težav prišlo tudi pri kvalifikacijskih oknih reprezentanc za velika tekmovanja, ki se skoraj vedno križajo s tekmami v evroligi.

Ekipa s Kanarskih otokov, ki je sodelovala na sedmih od zadnjih desetih izvedb pokala EuroCup, se je zaradi težav pri vstopu v evroligo odločila za spremembo tekmovanja. Po trenutno veljavnih pravilih imajo mesto v naslednji izdaji najelitnejšega evropskega tekmovanja samo finalisti Eurocupa, posebej če ekipe, ki so napredovale v prejšnji sezoni, ne končajo med najboljših osem, v tem primeru le prvak dobi vstopnico.

Za Gran Canario je v tej sezoni Eurocupa na treh tekmah zaigral tudi Dan Duščak. Foto: Guliverimage

Evroliga sicer še ni določila, katera moštva bodo nastopila v naslednji sezoni, se pa ta najelitnejši krog v zadnjih letih vseh bolj zapira, s čimer si najelitnejše evropsko tekmovanje zagotovo ne dela usluge.

Poleg športnega vidika Gran Canaria želi izkoristiti prednosti rastočega tekmovanja lige prvakov, ki hkrati prinaša tudi finančno bogato nagrado, medtem ko v Eurocupu ni tako. Košarkarska liga prvakov namreč svojim udeležencem zagotavlja 40 tisoč evrov za nastop v rednem delu, 80 tisoč za uvrstitev v osmino finala, 120 tisoč za četrtfinaliste, 140 tisoč za četrto mesto, 200 tisoč za tretje, 400 tisoč za drugouvrščenega in milijon za prvaka.

"Naš dolgoročni cilj je vsekakor, da Cedevita Olimpija postane evroligaš in da bodo vsi navijači lahko v Stožicah znova spremljali najboljše evropske ekipe. Razmišljamo pa predvsem o tem, kaj je najboljše za košarkarski vidik našega kluba," poudarja Užbinec. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Eurocupu ima predstavnika s Cedevito Olimpijo tudi Slovenija, ki je trenutno s tremi zmagami in enajstimi porazi prikovana na dno skupine A. Glede na to, da se k morebitnim spremembam nagibajo in zanimajo pri vse več klubih, smo preverili tudi, kakšno je stališče slovenskih prvakov, ki so v preteklosti – takrat še kot Petrol Olimpija – že igrali v ligi prvakov.

"Zgodovina Cedevite in Olimpije ter v zadnjih nekaj sezonah Cedevite Olimpije nas povezuje z evroligo, posledično z evropskim pokalom. Naš dolgoročni cilj je vsekakor, da Cedevita Olimpija postane evroligaš in da bodo vsi navijači lahko v Stožicah znova spremljali najboljše evropske ekipe. Razmišljamo pa predvsem o tem, kaj je najboljše za košarkarski vidik našega kluba," pravi direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec, ki je opozoril tudi na prej omenjeni dolgoletni spor Fibe in evrolige.

Cedevita Olimpija je v tej sezoni Eurocupa za zdaj na 14 tekmah zmagala le trikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Spor, ki vlada med Fibo in Evroligo, je treba rešiti. Če bi prišlo do položaja, kjer bi prišlo do združitve Fibinih tekmovanj in EuroCupa, korak naprej od tega združenega tekmovanja pa bi bila Evroliga, bi bila to verjetno najboljša rešitev za vse deležnike. Kot pa smo omenili že prej, želimo znova poudariti – vedno bomo iskali rešitve, ki bodo najboljše za košarkarski razvoj našega kluba," je še povedal Užbinec, ki je tako zanikal možnosti, da bi ljubljansko ekipo zamikala bogata finančna nagrada.

Zaradi prej omenjenih razlogov so se v zadnjih treh sezonah za prestop iz EuroCupa v Fibino ligo prvakov zaradi težav pri dostopu do evrolige in zaradi ekonomskega nadomestila, ki ga prejemajo v tekmovanju, ki ga vodi FIBA, med drugim odločili Unicaja Malaga, Darussafaka Istanbul, Bamberg in Rytas Vilnius.

