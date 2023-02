Cedevita Olimpija vrnila nasmeh na lica navijačev

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 19. krogu lige ABA v Beogradu premagali FMP (86:79) in si izboljšali možnosti za visoko uvrstitev pred končnico. V zadnjo četrtino so vstopili s +14, največ točk pa je dosegel Yogi Ferrell Jr. (17). V tem krogu so zmagali še Split, Mornar Bar in Mega.

Sobota, 11. februar:

Nad ljubljansko zasedbo so se v zadnjem času zgrinjali temni oblaki. V ligi ABA so košarkarji Cedevite Olimpije zabeležili tri zaporedne poraze, nazadnje so pretekli teden izgubili še proti zadnji ekipi MZT-ja. Ob tem so bili ljubljanski košarkarji v sredo še visoko poraženi v Eurocupu, kjer so morali priznati premoč Prometeju. Zato je bila gostujoča zmaga, ki so jo dosegli v soboto v Beogradu, ko so premagali FMP s 86:79, še toliko slajša. Zmaji so prekinili rezultatsko krizo in dokazali, kako zmorejo na parketu bistveno več od tistega, kar so prikazovali v zadnjih tednih.

Zoran Dragić je moral zaradi dveh tehničnih napak na srečanju predčasno končati tekmo. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Na prvem medsebojnem obračunu sezone med Cedevito Olimpijo in FMP-jem je v Hali Tivoli v začetku novembra moštvo iz Srbije slavilo zmago z rezultatom 90:85, tako da so si zmaji zagotovili boljše izhodišče, če bi ekipi končali sezono z enakim številom točk.

Liga ABA, 19. krog:

Petek, 10. februar:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Lestvica:

