Nov polom Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu evropskega pokala zabeležili še 11. poraz in so še korak dlje od uvrstitve v nadaljnje tekmovanje. Ljubljančani, ki le s tremi zmagami ostajajo na zadnjem mestu v skupini, so igrali preslabo v obrambi, da bi lahko računali na ugodnejši izid, ki bi jim prinesel zmanjšanje zaostanka za želenim osmim mestom.

Ekipi sta bili izenačeni le v prvi četrtini, ob slabšem zaključku prvih desetih minut Cedevite Olimpije pa je prvi del s 25:24 pripadel gostiteljem. Zatem je sledil mrk v igri ljubljanske ekipe, Prometej je z delnim izidom 9:0 prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (34:24), zaradi razburja je tehnično napako prejel še Jurica Golemac. Gostitelji so tudi v nadaljevanju vodili, ob polčasu je semafor kazal 52:43. Košarkarji Prometeja so v prvem polčasu zadeli osem trojk. Pri Cedeviti Olimpiji je bil v prvih 20 minutah s 14 točkami prvi strelec Alen Omić, Josh Adams jih je dosegel devet.

Tekmo sta ekipi odprli z minuto molka v spomin na žrtve potresov v Turčiji in Siriji. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

V drugem polčasu se slovenski prvaki niso več uspeli približati Prometeju, ki je samo še poviševal svojo prednost, odločitev o zmagovalcu pa je tako padla že kar nekaj minut pred koncem srečanja. V ljubljanski zasedbi je bil na koncu s 16 točkami in sedmimi skoki najučinkovitejši Omić, dvomesten je bil z desetimi točkami le še Ferrell. Pri Prometeju je D. J. Stephens dosegel kar 28 točk.

Ljubljanska ekipa, ki ima zdaj res le še teoretične možnosti za osmo mesto, bo v 15. krogu gostila litovsko ekipo Lietkabelis Panevežys.

Eurocup, 14. krog:

Torek, 7. februar:

Sreda, 8. februar:

Lestvica:

