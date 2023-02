V Ljubljani posijal žarek upanja

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Eurocupu vendarle prišli do nove zmage. Na obračunu 13. kroga evropskega pokala so v Stožicah po napetem boju s 77:73 ugnali Umano Reyer Venezio in vknjižili svojo tretjo zmago v tej sezoni, ob tem pa so prekinili tudi niz štirih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih.

Košarkarji Cedevite Olimpije so svoj 13. preizkus v Eurocupu začeli brez presenečenj. Organizacijo igre je tako kot vedno prevzel Yogi Ferrell, ob tem pa so bili na parketu še Josh Adams, Rok Radović, Amar Alibegović in Alen Omić. Po uvodu, ki je pripadel gostom, so gostitelji ob zaostanku s 6:13 odgovorili z delnim izidom 9:0. To je dalo dodatni zagon domačim košarkarjem, ki so na krilih treh trojk Marka Jeremića dobili prvo četrtino s 26:20. V končnici prvih desetih minut je v igro vstopil tudi Karlo Matković, ki je zaradi zdravstvenih težav izpustil nekaj zadnjih tekem, v igro domače ekipe pa je vnesel nekaj prepotrebne energije.

Karlo Matković se je po zdravstvenih težavah vrnil na parket. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domači košarkarji so tudi na začetku drugega dela še držali vodstvo, ob vodstvu s 30:24 pa je sledil totalni mrk - s številnimi nelogičnimi individualnimi poskusi - ki je v tej sezoni že kar stalnica v zasedbi domačih. Venezia je napake domačih izkoristila in z delnim izidom 14:2 znova zagospodarila na parketu. Ob vidnem pomanjkanju energije in idej na parketu je Jurica Golemac pri zaostanku s 34:42 skušal ukrepati z minuto odmora, rezultat prvega polčasa pa je nekaj sekund pred iztekom igralnega časa s trojko postavil Ferrell (40:44). Ta je bil s 14 točkami tudi najbolj razpoložen košarkar domače ekipe v prvih 20 minutah, Jeremić je dodal enajst točk. Ob že tako skrajšani rotaciji je nove preglavice strategu Olimpije povzročil še Radović, ki je že na začetku druge četrtine prejel četrto osebno napako.

Napet zaključek za tretjo zmago

Po precej zaspanih uvodnih minutah tretje četrtine so se gostitelji v zaključku tretjega dela srečanja vendarle nekoliko prebudili. Slabe tri minute pred koncem je za vodstvo po dolgem času zadel Ferrell (55:53), za dve točki pa je zasedba Jurice Golemca vodila tudi po tretji četrtini (61:59). Ljubljanska ekipa je v treh četrtinah zadela deset trojk iz 20 poskusov, gostje pa so bili iz 21 poskusov uspešni šestkrat.

Josh Adams je s črte prostih metov potrdil zmago domače ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v zadnjem delu srečanja, v katerem so gostje dobri dve minuti in pol pred koncem po trojki Jordana Parksa znova povedli (69:70), a se Ljubljančani niso predali, dobro minuto in pol pred koncem je bil najprej za novo vodstvo uspešen kapetan Murić, zatem pa je bil iz črte prostih metov dvakrat natančen še Ferrell (73:70). V napetem zaključku, v katerem so oživeli tudi maloštevilni gledalci v Stožicah, je imel 37 sekund pred koncem Murić na voljo dva prosta meta, uspešen je bil le v prvo, zlata vreden skok pa je nato po odbiti žogi dobil Ferrell. Tudi ta se je po minuti odmora postavil na črto prostih metov, a je bil prav tako uspešen le enkrat. Na drugi strani pa je nato hitro sledila kazen v obliki prejete trojke, po katerem so gostje zaostanek 21 sekund pred koncem znižali na 73:75. Zmago domače ekipe je nato vendarle potrdil Adams, Cedevita Olimpija pa je na koncu slavila s 77:73.

Na prvem medsebojnem obračunu obeh ekip v Benetkah je semafor po 40 minutah dvoboja kazal 76:68 v korist domačinov.

