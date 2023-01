"Celotna zadeva je zelo frustrirajoča. Vsaka tekma, vsak trening in zelo težko je biti v tem trenutku v položaju, v katerem sem jaz," je po visokem porazu Cedevite Olimpije proti Budućnosti (58:80) priznal ljubljanski strateg Jurica Golemac, ki je ob eni izmed minut odmora povsem izgubil živce in svojim varovancem povedal nekaj krepkih. Ljubljanska ekipa je s polomom proti podgoriški ekipi nekoliko skazila tudi slovesnost ob upokojitvi dresa Dušana Hauptmana.

V nedeljo je bilo v Stožicah slavnostno. V prvih vrstah ljubljanske dvorane so se zvrstili velika košarkarska imena in legenda, ki pa nikakor niso mogli biti zadovoljni s tem, kar so prikazali njihovi nasledniki v vrstah ljubljanskega kluba. Cedevita Olimpija je namreč z eno najslabših predstav v sezoni s kar 58:80 klonila pred Budućnostjo v ligi ABA, čeprav je ob polčasu zaostajala le za sedem, in doživela še četrti zaporedni poraz. Zelo skromne predstave iz Eurocupa so se tako, kot vse kaže, preselile tudi v regionalno tekmovanje, kjer je ljubljanska ekipa do zdaj kazala solidne predstave, saj je zasedba Jurice Golemca po 16 odigranih tekmah pri 12 zmagah.

Na tribunah so se v čast Dušana Hauptmana zbrali tudi Green Dragons. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvaki so v nedeljo pred približno pet tisoč gledalci, ki so ustvarili odlično kuliso, igrali povsem brez energije in pravega zanosa, ki bi jim ga dogodek, kot je upokojitev dresa legendarnega Dušana Hauptmana, moral dati. Vdan v usodo slabih predstav je bil po koncu srečanja znova tudi selektor Golemac, ki je o večini vprašanj le nemočno skomignil z rameni, ob tem pa se tako kot vselej v tej sezoni obregnil ob težave z rotacijo v igri, ki je že nekaj mesecev največja pomanjkljivost slovenskega moštva.

"Budućnost je zasluženo zmagala. Vso tekmo so nadzorovali, igrali bolj fizično, bolj pametno. Mi smo bili brez energije, prave intenzitete in tudi brez možganov, zato nismo mogli parirati Budućnosti. Rad bi se opravičil publiki, ki je pripravila enkratno vzdušje. Tudi zaradi Dušana smo mislili, da nam bo energija občinstva pomagala, a je bilo na koncu nasprotno. Ponavljam še enkrat, res mi je žal zaradi navijačev," je na novinarski konferenci pred tekmo skesano priznal Golemac.

Golemac izgubil živce Ljubljanski strateg Jurica Golemac je ob eni izmed minut odmora povsem izgubil živce in povedal nekaj krepkih Amarju Alibegoviću, ki ga je razjezil ob eni izmed akcij. "Mi lahko razložiš, zakaj me je...? Je... me kot konja! Prodreš v raketo in vržeš prek roke, a drži te branilec, je... se, neumnež!" se je ob minuti odmora jezil Golemac, vse skupaj pa so ujele televizijske kamere.

Preostane nam le vztrajanje

"Celotna zadeva je zelo frustrirajoča. Vsaka tekma, vsak trening in zelo težko je biti v tem trenutku v položaju, v katerem sem jaz. A nikoli nisem odnehal in tudi tokrat ne bom," je zagotovil ljubljanski strateg, za katerega so mnogi mnenja, da se mu po slabih predstavah ekipe v tej sezoni že močno maje trenerski stolček. Njegova ekipa na parketu večino časa deluje brez idej, vse preveč je zatekanja k individualnim akcijam, ob tem pa šepa tudi igra v obrambi.

"Edino, kar nam v tem položaju preostane, je to, da vztrajamo," pravi Golemac. Foto: Domen Bratun/Sportida

"Edino, kar nam v tem položaju preostane, je to, da vztrajamo. Ni druge. Stvari se ne spreminjajo na boljše, slačilnica se ne polni. Igralci, ki so tu, ne občutijo pritiska klopi, ker tudi v primeru, da nekdo igra slabo, tega ne morem poslati na klop, ker nimamo te širine in moči, da bi igralce kaznoval na takšen način. To, da se ne more odzvati, je za trenerja najtežje," se je ob težave s poškodbami in rotacijo obregnil Golemac.

Zoran Dragić po težavah s komolcem še ni pripravljen. Foto: Vid Ponikvar

"Edina rešitev je to, da treniramo naprej, opravimo analizo, da bomo na naslednji tekmi boljši, in upamo, da se kdo od poškodovanih vrne," je dejal Golemac, ki od nosilcev igre trenutno še naprej ne more računati na Zorana Dragića in Karla Matkovića, za katera še ne ve, kdaj bosta znova pripravljena za parket. "Zoran je začel malce trenirati, a je povsem zunaj pogona. Veste, koliko časa bo potrebnega, da se vrne v tekmovalno formo oziroma da sploh stopi na igrišče," je dejal Golemac.

Spet se poraja vprašanje o morebitnih okrepitvah v klubu. "Tako kot sem že rekel, o tem se pogovarjamo že tri mesece. Klub ima o tem določeno stališče, kot ste slišali, in jaz na to ne morem vplivati drugače, kot da povem, da potrebujem igralce. Potem je na klubu, da se odloči, ali je to res nujno in ali ima potrebne finance, da se to zgodi," je še dejal strateg Cedevite Olimpije.

Cedevita Olimpija : Budućnost in slovesnost v čast Dušana Hauptmana, foto: Grega Valančič, Domen Bratun/Sportida:

