Velikan, ki bije bitko s težko boleznijo, dobil posebno mesto v Stožicah #video

Dušan Hauptman je bil v središču pozornosti na tekmi med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo. Njegov legendarni dres s številko 10 so ob polčasi dvignili pod strop Stožic.

Dušan Hauptman je bil v središču pozornosti na tekmi med Cedevito Olimpijo in Budućnostjo. Njegov legendarni dres s številko 10 so ob polčasi dvignili pod strop Stožic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poseben razlog je bil, da so bile Stožice v nedeljo nabite s prav posebnimi čustvi. Pri Cedeviti Olimpiji so namreč pod strop dvorane dvignili dres s številko 10 legendarnega Dušana Hauptmana. Dule trica, ki bije bitko z rakom, ob slovesnosti ni mogel skriti čustev. Navijači ljubljanskega kluba, za katerega je igral debelih 16 sezon, so s stoječimi ovacijami pospremili poseben dogodek in dali vedeti, da ima legendarna desetica v njihovih srcih posebno mesto.

Poglejte, kako je zasijala številka 10 pod stropom Stožic

Ivo Daneu, Marko Milić in od nedelje, 29. januarja 2023, Dušan Hauptman so košarkarji Olimpije, čigar dresi zdaj visijo pod stropom dvorane Stožice. Kot zadnji je prišel na vrsto Hauptman, čeprav se je pričakovalo, da bodo že prej počastili kakšno od zvezd ljubljanskega kluba. Vendarle je v preteklosti v zmajevem gnezdu igralo ogromno vrhunskih košarkarjev in zagotovo bi si še kdo prislužil posebno mesto v košarkarski lepotici v slovenski prestolnici.

Fotogalerija veličastnega dogodka (Foto: Grega Valančič/Sportida)

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Ko smo pred dnevi Duleta vprašali, kaj mu je rojilo po glavi, ko je izvedel, da bodo njegov dres dvignili pod strop, je v intervjuju za Sportal dejal: "Pretehtalo je, da so prišli k meni nekdanji soigralci. Vprašali so me, ali sem za to, ker vedo za bolezen. Da se zavedajo, da je morda prepozno, ampak vseeno. Preskočili so eno generacijo. Moja generacija je starejša od Markove. Kakorkoli, previdno so me vprašali, ali upokojimo moj dres. Po 21 letih v Olimpiji bi si zaslužil in to je pretehtalo. V veliko čast mi je. Priznanje. Bolezen je malce moteča, ker sem bil dve leti v ilegali in nisem spremljal ter govoril v javnosti. Moji fantje so me vrnili v življenje. Spet sem precej aktiven. Družina me je držala pokonci in, jasno, uradna medicina. Fantje so sprožili, Olimpija je to zelo lepo sprejela. Tudi z njihove strani je prišla namera, da to naredijo. Prejšnje vodstvo ni imelo posluha."

Zaradi Hauptmana zadišalo po veličastnih časih Olimpije, ob njem soigralci in trenerji

Prav zaradi Hauptmana je v nedeljo v Stožicah spet zadišalo po starih časih, kot smo jih bili vajeni, ko je Smelt Olimpija igrala v elitni Evroligi v nabito polni legendarni Hali Tivoli. Green Dragons so za eno tekmo prekinili post in spet glasno podpirali zasedbo Cedevite Olimpije ter na svoj način s posebnimi koreografijami ovekovečili veličasten dogodek. V nedavnem intervjuju je Dušan lepo prosil, če lahko napišemo, da vabi vse nekdanje soigralce in trenerje, da bi bili del posebne nedelje. In v velikem številu so se zbrali tudi velikani Olimpije, zaradi česar mu je srce ob svečanem dogodku še toliko bolj zaigralo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kakšna legenda Olimpije je Dušan Hauptman ali "Dule trica", smo se lahko prepričali že v času njegovega igranja za ljubljanski klub, dodobra polna dvorana Stožice pa je temu naredila le še klicaj. Dule je z Olimpijo spisal pomembna poglavja v njeni zgodovini. Večno bo hvaležen, da so mu v klubu po končani karieri omogočili, da se je lahko izobraževal in s tem dobil možnost tlakovanja drugačne poti.

Evropski naslov 1994 in 3. mesto v elitni Evroligi

Kot košarkar je v dresu Olimpije preživel 16 sezon, nato bil še pet let del njenega ustroja kot športni direktor in trener mlajših selekcij. Verjeli ali ne, v tem času je vseskozi stanoval v svoji Litiji. Tam živi še zdaj, kjer ima v boju z rakom veliko pomoč svoje družine. Vedno jo je postavil na prvo mesto in prav bližnji mu zdaj v težkih časih v največji meri poleg uradne medicine pomagajo, da se bori s sovražnikom. Bori se tako, ko se je v zeleno-belem dresu.

Dušan Hauptman v zeleno-belem dresu s številko 10 na hrbtu je pisal posebno poglavje v zgodovini košarkarske Olimpije. Foto: Reuters

Največje zadoščenje v karieri je doživel, ko je kot kapetan popeljal takratno Smelt Olimpijo do naslova v evropskem pokalu leta 1994 v Lozani, tri leta pozneje pa bil z ljubljanskim klubom v Rimu na zaključnem turnirju najboljše četverice in se na koncu po zmagi nad Asvelom veselil tretjega mesta.

Odigral bo toliko podaljškov, kolikor jih bo treba. In naj bo Dule zmagovalec le-teh!

Košarkarsko je bil aktiven tudi po karieri. S Slavkom Kotnikom in košarkarskimi prijatelji se je veselil evropskega in svetovnega naslova v veteranski kategoriji. Bolezen ga je v zadnjih dveh letih postavila na stranski tir. Umaknil se je iz javnosti, zdaj pa začutil, da je napočil čas, da se spet pojavi. S polnim zagonom se je lotil tudi najtežjega izziva v življenju.

Dušan Hauptman je nagovoril Green Dragons

In navade iz sveta športa mu ob tem veliko pomagajo: "Šport mi zelo pomaga. Verjetno vsakdo ve, da je ta boj zelo težak, 25-letno angažiranje v športu mi je pomagalo. Da lažje zdržim terapije, psihične in druge pritiske, ki so povezani s takšno boleznijo. Zaradi pretekle aktivnosti mi je lažje zdržati kot morda komu drugemu. Odločil sem se, da grem do konca. Večkrat govorim, da igram podaljške. Ne le dva, kot sta v košarki. Ampak jih bom odigral toliko, kolikor jih bo treba."

Prav vsi pa upamo, da bo na koncu on tisti, ki bo junak teh podaljškov, kot je bil že večkrat v njegovi veliki karieri.