Legendarni košarkar ima v njegovem srcu prav posebno mesto

V nedeljo bodo v Stožicah na obračunu Cedevite Olimpije in Budućnosti počastili kariero Dušana Hauptmana, ki je kar 16 sezon preživel v dresu ljubljanskega kluba. Ob posebnem dogodku, ko bodo pod strop ljubljanske dvorane obesili njegov dres, se bodo v Stožicah zbrali številni Hauptmanovi nekdanji soigralci, prijatelji in trenerji. Med njimi bo tudi Zmago Sagadin, s katerim sta leta 1994 osvojila tudi evropski pokal.

Poleg dresa Marka Milića in Iva Daneua bo od nedelje naprej pod stropom ljubljanskih Stožic visel tudi dres Dušana Hauptmana. Danes 62-letni nekdanji košarkar je kar 16 let preživel v dresu takratne Smelt Olimpije in pod vzdevkom "Dule trica" navduševal navijače in košarkarsko javnost. Med tistimi, ki nekdanjega slovenskega košarkarja poznajo do potankosti, je zagotovo njegov nekdanji trener Zmago Sagadin. O veličini Hauptmana in njegove kariere priča dejstvo, da je o njem samo s presežniki in pohvalami spregovoril sicer vedno neposredni in kritični Sagadin, s katerim se v vseh letih sodelovanja nista nikoli sprla.

"Absolutno si je Dule to čast več kot zaslužil. Res ni igralcev, ki bi bili tako dolgo v Olimpiji. Tu sva midva kar rekorderja. Jaz sem bil 17 let, on pa skoraj svojo celo kariero. Prav je, da Olimpija to zabeleži in da bo ta dogodek odmeval tudi v javnosti. To se mora tudi videti, če ne drugače, pa z dresom pod stropom Stožic," je o nedeljskem dogodku uvodoma dejal Sagadin, ki bo v nedeljo eden izmed mnogih, ki bodo pozdravili kariero legendarnega slovenskega košarkarja. "Dule me je poklical in povabil, Olimpija me ni, a to ni moj problem, je bolj njihov. Jaz pa bom absolutno tam, v čast Duletu," je v svojem slogu dodal Sagadin, odkrit kot vedno.

Dušan Hauptman bo v nedeljo v Stožicah deležen posebne časti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Krasna oseba na igrišču in izven njega

In kakšni spomini ga vežejo na odličnega strelca? "Z Duletom sem preživel vsaj deset let v odnosu trener – igralec. Pri meni je praktično začel igrati resno košarko, saj je po končani osnovni šoli prišel k meni v Celje v srednjo šolo, potem pa sva začela graditi telo, duh in glavo, in mislim, da sva skupaj, ne samo dobro sodelovala, ampak ga oblikovala, da je postal eden najboljših strelcev v Evropi, vsaj po mojem merilu," je dejal Sagadin.

"Dule je bil krasen fant na terenu in še boljši izven njega. Bil je pravi družinski človek. Z njim ni bilo nikoli nobenih težav, nikoli ni povzročal kakšnih problemov, tako da je bilo že malce smešno, kako pozitiven fant je bil, glede na to, da so imeli preostali mladi fantje vedno kakšne zgodbice. No, Dule pa je bil res krasen fant. Lahko rečem, da mi bo do konca življenja v spominu ostal njegov met, ki je bil zame daleč najlepši v vsej moji trenerski karieri. Imel je res izjemno lep met, ki je bil tudi zelo uspešen," s pohvalami ni skoparil nekdanji slovenski trener.

Hauptman leta 2011 na tekmi legend ob Dnevu slovenske košarke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Hauptman je resno košarko začel igrati v Celju, tam je bil s celjsko ekipo mladinski državni prvak. "Takrat ga je tudi prvič videla celotna Jugoslavija, a mladinski naslov so osvojili v Sarajevu, in tam je bil Dule eden glavnih igralcev, če ne celo najboljši na prvenstvu. Dule je bil kar se tiče meta res razred zase in takrat se je celotni Jugoslaviji pokazal kot eden najbolj talentiranih mladih strelcev. Zatem se je zgodil prestop v Olimpijo in iz leta v leto je samo še rastel. Tudi izven parketa. Ustvaril si je tudi družino. A ves čas je bil z glavo in dušo v Litiji, tako da se je vsak dan vozil v Ljubljano. Litija je bila vedno v njegovem srcu, a zelo rad je imel Olimpijo in temu klubu je dal res ogromno. Skupaj sva dosegala vrhunske rezultate, bil je zraven tudi, ko smo osvojili evropski naslov, in to je verjetno tudi krona njegove kariere."

Brezkompromisni boj z boleznijo "Res se bori in prepričan sem, da bo dobil bitko s to zahrbtno boleznijo. Seveda mu vsi to privoščimo iz vsega srca, ker ga imamo vsi zares radi," je prepričan Sagadin. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vedno so od njega vsi pričakovali, da bo pokazal, kar zna, da bo zadeval, in to je počel odlično. "Moja naloga pa je bila, da smo mu omogočili čim več metov, on pa je te res uspešno izkoristil. Ljudje so bili navdušeni, mi smo zmagovali in res bili uspešna evropska ekipa," je dejal Sagadin, ki v Hauptmana, tako kot je verjel na parketu, verjame tudi izven njega.

Hauptman je namreč pred približno dvema letoma začel največjo bitko življenja, saj so mu diagnosticirali raka, s katerim pa od takrat bije brezkompromisen boj. "Pred približno 14 dnevi sva bila z Duletom skupaj na večerji in res se ne predaja. Če mu je košarka kaj dala, mu je to, da je borec. Res se bori in prepričan sem, da bo dobil bitko s to zahrbtno boleznijo. Seveda mu vsi to privoščimo iz vsega srca, ker ga imamo vsi zares radi. Dule ni bil konflikten fant, in res ne poznam nikogar, ki bi o njem spregovoril kakšno slabo besedo," je še sklenil Sagadin.

