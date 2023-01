Ranjena Cedevita Olimpija pri evroligašu v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije po bolečem porazu v Eurocupu čaka zahtevna naloga še v ligi ABA. Ljubljanska ekipa se bo v ponedeljek v Beogradu pomerila z evroligaško Crveno zvezdo, ki je bila na 14 tekmah v tej sezoni poražena le enkrat. Prve tekme 16. kroga so bile že odigrane, zmagali so Split, Mornar in Budućnost.