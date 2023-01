Prvi mož srbskega velikana polaskal slovenskemu prvaku

"Pomerili se bomo z evroligašem, ki je v tej sezoni sestavil verjetno kar najboljšo ekipo v zadnjih 20 letih," pred tekmo Cedevite Olimpije z evroligaško Crveno zvezdo (18.00) v Beogradu opozarja ljubljanski strateg Jurica Golemac, ki po zadnjih rezultatih in stanju svoje ekipe ne more prekipevati od zadovoljstva in optimizma. S spoštovanjem je o nasprotniku govoril tudi strateg Crvene zvezde Duško Ivanović.

Košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjem času nimajo pretiranih razlogov za optimizem. Čeprav so v ligi ABA na 14 tekmah izgubili le dvakrat, pa so veliko manj prepričljivi na evropskem parketu, kjer so v Eurocupu z le dvema zmagama z 11 tekem prikovani na dno skupine A. Danes jih čaka nova preizkušnja v regionalnem tekmovanju, poleg Partizana do zdaj verjetno najzahtevnejši tekmec v tej sezoni. Ljubljančani bodo namreč gostovali v Beogradu v Dvorani Aleksandra Nikolića pri evroligaški Crveni zvezdi.

V ligi ABA je tako pred košarkarji ljubljanske ekipe obračun z aktualnimi prvaki, na igrišču, kjer so Zmaji v pretekli sezoni končali svojo pot v končnici regionalnega tekmovanja. Slovenski prvaki bodo v Beogradu poskušali zabeležiti svojo deseto zaporedno zmago v regionalnem tekmovanju, enako velja tudi za Zvezdo, ki je v evroligi po 20 odigranih tekmah polovično uspešna.

Facundo Campazzo je bil še pred kratkim član Dallas Mavericks, zdaj pa brani barve Crvene zvezde, a zaradi kazni beograjskega kluba lahko za zdaj nastopa le v ligi ABA. Foto: Reuters

"Čaka nas pomembna in težka tekma proti ekipi, sestavljeni iz zelo izkušenih igralcev. Dobro so fizično pripravljeni, so odlični strelci, imajo tudi Omića, ki je odličen v igri v raketi. Jasno je, da tudi oni vidijo svojo priložnost, saj imajo kakovost, o kateri govori že njihov položaj na lestvici lige ABA. Vseh 40 minut moramo odigrati čvrsto in odgovorno," je pred obračunom o Cedeviti Olimpiji dejal strateg Zvezde Duško Ivanović, ki bo lahko računal tudi na pomoč nekdanjega soigralca Luke Dončića Facunda Campazza.

Prvi medsebojni obračun v sezoni

Za ekipi bo to prvi medsebojni obračun po tretji tekmi polfinalnega niza v pretekli sezoni. Spomnimo, zaradi zdravstvenih težav v taboru Cedevite Olimpije je bil namreč dvoboj tretjega kola rednega dela sezone, ki bi moral biti v Stožicah, prestavljen, a nov termin tekme za zdaj še ni znan. Nekaj optimizma lahko ljubljanska ekipa črpa iz devetih zaporednih zmag v jadranskem tekmovanju, a je tokrat pred njimi najzahtevnejši izziv do zdaj.

Zoran Dragić še ni nared za igro. Foto: Vid Ponikvar

Pot do novega uspeha, morebitnega desetega zaporednega v tekmovanju, pa bo še toliko zahtevnejša, saj se je ekipa Cedevite Olimpije v Beograd odpravila brez Zorana Dragića in Karla Matkovića ter Jana Kosija in Marka Radovanovića, ki sicer nista med nosilci ljubljanske ekipe. Dragić in Matković bosta v Ljubljani trenirala po posebnem programu, mladi hrvaški reprezentant pa bo odsoten do nadaljnjega, saj ima še naprej zdravstvene težave z želodcem in vrtoglavico. Kosi in Radovanović nadaljujeta okrevanje po operacijah, ob tem pa je predvideno, da se bo Kosi na parket vrnil med reprezentančnim premorom, okrevanje Radovanovića pa se bo zavleklo do konca sezone, so sporočili iz kluba slovenskih prvakov.

Golemac: Počasi se moramo začeti dvigovati

"V ponedeljek se bomo pomerili z evroligašem, ki je v tej sezoni sestavil verjetno kar najboljšo ekipo v zadnjih 20 letih. Moštvo sestavljajo igralci, ki lahko igrajo na najvišji mogoči ravni Evrolige. Crvena zvezda je vodilna ekipa regionalnega tekmovanja, obenem pa v povsem realnem boju za mesto v končnici Evrolige. Po seriji slabših tekem moramo dati vse od sebe, da se lahko s fizično in intenzivno igro enakovredno zoperstavimo našim tekmecem. Popraviti moramo vtis z zadnje tekme in se počasi začeti dvigovati," je pred tekmo v Beogradu povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Jurica Golemac je pred težko nalogo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Beograjski kolektiv je edini v tekmovanju, ki je pri zgolj enem porazu, zaradi že prej omenjene prestavljene tekme tretjega kola pa so Beograjčani, tako kot košarkarji Cedevite Olimpije, na parket stopili 14-krat. Zadnji poraz v regionalni ligi so aktualni prvaki tekmovanja doživeli na domačem parketu, kjer jih je 7. novembra z rezultatom 98:96 premagal Zadar.

"Crvena zvezda je zagotovo ena izmed najbolj kakovostnih, če ne kar najbolj kakovostna ekipa v celotnem tekmovanju. To kaže tudi dejstvo, da so naši tekmeci trenutno le pri enem porazu. Imamo svoje načrte za ponedeljkovo tekmo, ki se jih moramo držati, in če bomo to počeli, lahko naše tekmece presenetimo," je pred ponedeljkovo tekmo v legendarni dvorani Pionir povedal mladi Lovro Gnjidić.

