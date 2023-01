Želja ne bo uslišana

Do konca rednega dela EuroCupa je le še sedem krogov in vse manj časa in manevrskega prostora, da si Cedevita Olimpija zagotovi mesto v izločilnih bojih. Direktor kluba Davor Užbinec je izpostavil, da novih okrepitev, ki bi si jih zagotovo želel glavni trener Jurica Golemac, ne bo, saj financ za tovrstni manever ni.

Po enajstih krogih EuroCupa je Cedevita Olimpija na repu razpredelnice skupine A z vsega dvema zmagama. Na desetem mestu za osmim, ki še vodi v izločilne boje, zaostaja dve zmagi. Na tej poziciji je trenutno Cluj, ki je bil obakrat boljši od Ljubljančanov v tej sezoni, kar pomeni, da ti zaostajajo že tri zmage. Ravno romunski klub je v sredo brez večjih težav preskočil Cedevito Olimpijo.

Do konca skupinskega dela je še sedem krogov, zato se bo moralo veliko poklopiti, če bodo zmaji želeli priti v drugi del tekmovanja. V prvi vrsti bodo morali pokazati boljše predstave, ki niso na želeni ravni.

"Prihaja odločilni del sezone"

"Sezona v Evropskem pokalu še ni izgubljena, a se zavedamo, da je pot do končnice v tem trenutku težja kot kadarkoli do sedaj. Če smo pred začetkom sezone optimistično pričakovali začetek sezone, z zavedanjem, da nam bodo nasproti povečini stale ekipe z višjim proračunom od našega, moramo zdaj strniti vrste in iz nas iztisniti še zadnje atome moči, s katerimi bi lahko napravili skok proti končnici. Povsem drugačen položaj je v regionalni ligi, kjer imamo najboljši izkupiček zmag v skoraj dveh desetletjih.

Direktor Davor Užbinec izpostavlja, da klub nima denarja za konkretne kadrovske menjave med sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z izkupičkom zmag v Evropskem pokalu nismo zadovoljni, nasprotno velja za regionalno ligo, v kateri že vrsto sezon nizamo dobre rezultate, in v tej sezoni lahko resnično trdimo, da smo postali eno od vodilnih moštev regije, skupaj z obema ekipama, ki nastopata v Evroligi in Budućnostjo, ki nastopa v Evropskem pokalu. Prihaja pa odločilni del sezone, na katerega želimo biti pripravljeni, a ob vseh zdravstvenih težavah žal ni vse v naših rokah," se je razgovoril direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

Operativec v zmajevem gnezdu je izpostavil kot olajševalno okoliščino poškodbe. Zoran Dragić in Karlo Matković sta bolj malo v pogonu, zaradi česar ima trener Jurica Golemac številne preglavice. Pa nista le omenjena košarkarja s težavami, kar še dodatno otežuje nemoten trening.

"Sezono bomo zaključili z igralci, ki so trenutno del naše ekipe"

Ob nastalem položaju bi bilo dobrodošlo, da bi Cedevita Olimpija pripeljala kakšno okrepitev, a: "V sestavo ekipe z dodatkom novih igralcev ne bomo posegali. Verjamem, da so številni pričakovali, da bomo ob vseh težavah moštvu dodali še kakšnega igralca. To smo tudi napravili na začetku sezone, ko smo po poškodbi Zorana Dragića pripeljali Aarona Harrisona, ki se žal ni izkazal. Pridružil se nam je tudi Matic Rebec, ki bo z nami zaključil sezono. Ne bomo lagali, pogledovali smo po trgu, kontaktirali agente, naš proračun, predviden za to sezono, nam enostavno ne dopušča možnosti dodatka igralca, ki bi si ga želeli, in ki bi nam lahko priskočil na pomoč v takšni meri, kot si to želijo in kot to od nas pričakujejo navijači in v končni fazi tudi mi. Sezono bomo zaključili z igralci, ki so trenutno del naše ekipe, obenem pa upamo, da se vsi, ki imajo zdravstvene težave, vrnejo na parket čim prej in v čim bolj optimalnem stanju. Ker pa nikoli ne veš, kaj lahko še prinese sezona, si vseeno puščamo nekoliko manevrskega prostora, ki vključuje to, da bomo v skladu z našimi zmožnostmi skušali pripeljati igralca, če bo okrevanje pri fantih, ki trenutno ne morejo pomagati ekipi v polni moči, dolgotrajno."

Poklapani obrazi košarkarjev Cedevite Olimpije po domačem porazu proti Cluju Foto: Grega Valančič/Sportida

Užbinec se je dotaknil še proračuna, ki ga med sezono ne morejo spreminjati: "Smo klub, ki želi vselej delovati odgovorno, saj se moramo zavedati, da so naša sredstva omejena. Večino sredstev za svoje delovanje klub prejme preko sponzorskih pogodb, ki se jih ne da kar tako spreminjati med sezono, saj so večinoma sklenjene dolgoročno. Ne želimo nerazumno in po nepotrebnem ustvarjati dolgov, ki bi lahko vplivali na sestavo moštva in posledično delovanje kluba v prihajajočih sezonah. Na takšen način smo vedno delovali in želimo si, da javnost to razume in nas pri tem podpira, saj je bil glavni cilj, ko je leta 2019 prišlo do združitve med Cedevito in Olimpijo, napraviti stabilen klub, ki bo konkurenčen v evropskem merilu. Zavedati se moramo, da se trenutnih okoliščin, s katerimi se soočamo, torej vseh zdravstvenih težav znotraj moštva, ne da predvidevati vnaprej. Začrtali smo si jasno strategijo, za katero smo vedeli, da bo lahko s seboj prinesla vzpone in padce, kot to velja za vsak projekt, naš cilj pa vselej ostaja enak, ob podpori naših navijačev in naših sponzorjev. Vsi namreč vemo, da se lahko drugačen način dela hitro maščuje in ogrozi obstoj kluba."

Če bi vedeli, da bodo takšne težave, bi pri Glasu spremenili odločitev

Ob Dragiću in Matkoviću sta daljše obdobje s parketa odsotna tudi Marko Radovanović in Jan Kosi, ki sicer nista potisnjena v prvi plan. Blaž Habot še ni pripravljen na napore treningov in tekem, velik del sezone sta zaradi poškodbe izpustila tudi Rok Radović in Lovro Gnjidić, a sta zdaj v pogonu.

Če bi vedeli, da bodo imeli toliko zdravstvenih težav, Gregorja Glasa ne bi poslali k Mornarju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljanski klub je med sezono angažiral Gregorja Glasa, ki ni dobi priložnosti pri evroligaškem Partizanu, nemudoma pa so ga poslali na posojo v Mornar. O tem, zakaj ni bil že takoj priključen Cedeviti Olimpiji, je Užbinec razložil: "Gregor v tem obdobju svoje kariere nujno potrebuje igro. V trenutku, ko je bilo vse dogovorjeno, da se nam pridruži v Ljubljani, mu tega žal nismo mogli ponuditi v tej meri, kot je sam želel, zato smo se z Mornarjem dogovorili, da bo sezono zaključil pri njih. Veseli smo, da je zgodba z Gregorjem dolgoročna, in komaj čakamo, da se nam v prihodnji sezoni pridruži v Ljubljani. Gregor je le še en kamenček v našem mozaiku mladih igralcev, pri tem pa imamo v mislih še Roka Radovića, Karla Matkovića, Lovra Gnjidića, Luko Ščuko, Blaža Habota, Sašo Cianija in Žigo Daneua. Vsi te fantje so prihodnost Cedevite Olimpije in regionalne ter evropske košarke. Ponosni smo, da so del našega kluba. Če bi vedeli, s kakšnimi težavami se bomo soočali v tem obdobju, bi seveda lahko spremenili našo odločitev in bi se nam Gregor takoj pridružil v Ljubljani. Izredno težko pa je takšne zadeve predvidevati vnaprej."

Vabi na poseben dogodek, na upokojitev legendarne številke 10, Dušana Hauptmana

Zaradi slabših predstav je posledično tudi navijačev manj na tribunah arene v Stožicah, a lahko pričakujemo, da bo 29. januarja povsem drugače, ko bodo upokojili legendarno številko 10, ki jo je nosil Dušan Hauptman.

Direktor kluba vabi ljubitelje košarke, da si ogledajo upokojitev legendarne številke 10, ki jo je nosil Dušan Hauptman. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želimo si, da navijači prepoznajo naš trud, še posebej to velja za trud in napore igralcev in članov strokovnega štaba, in nas podpirajo na vseh tekmah do zaključka te sezone. Sezona je ob vseh preizkušnjah v obeh mednarodnih tekmovanjih ter zdravstvenih težavah izredno zahtevna za vse nas. Verjamem, da tudi navijačem ni lahko, a s pomočjo publike v Stožicah in Tivoliju je tudi našim fantom veliko lažje stopiti na parkete košarke, Dušana Hauptmana. Veseli smo, da se nam bodo na tribunah stoženske dvorane pridružili tudi člani navijaške skupine Green Dragons. Verjamem, da lahko sezono sklenemo v pozitivnem vzdušju in s pozitivnimi rezultati," je zaključil Užbinec in pozval ljubitelje košarke, da pridejo pozdraviti legendo slovenske košarke.