V Ljubljani vse manj upanja. "To ni vprašanje zame." #video

Tudi po tekmi 11. kroga Eurocupa v zasedbi Cedevite Olimpije niso našli razloga za optimizem. Težave iz prvega dela sezone so se še nakopičile v drugem delu, kjer ljubljanska zasedba vse bolj tone in tone. V sredo je bil v dvorani Stožice boljši še romunski Cluj, ki je kljub neblesteči predstavi povsem nadigral zasedbo slovenskih prvakov. Vprašanj je vse več, Jurica Golemac pa ima nanje vse manj odgovorov.

Za košarkarji Cedevite Olimpije je za zdaj evropska sezona, ki bi jo verjetno vsi pri ljubljanski ekipi najraje pozabili. Na enajstih odigranih tekmah so slovenski prvaki zmagali le dvakrat, sodu pa je dno izbil še sredin poraz proti romunski Cluj-Napoci, ko v ljubljanskem taboru od prve minute niso pokazali prave energije, močno je šepala že igra v obrambi, v napadu pa je le redkokateri met našel cilj. Še enkrat več so se v ljubljanski ekipi zanašali na individualne akcije, ki pa niso recept za uspeh. Kljub vrnitvi od zaostanka s 15 točkami razlike je Cedevita Olimpija na koncu izgubila z 80:88.

"Žal mi je te tekme. Borili smo se, a zaman. Dali smo vse od sebe, borili smo se, delali tudi napake. Vsak od nas, ki je stopil na parket, je dal vse od sebe in to je tisto, kar šteje. Meni je žal poraza, saj je bila to tekma za biti ali ne biti. Takšen je šport. Treba bo razmisliti in se motivirati za naprej. Dali bomo vse od sebe do konca in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo," je po tekmi dejal kapetan Edo Murić.

Cedevita Olimpija v Evropi ne najde zmagovalne formule. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nasprotnik je zasluženo zmagal. Cluj je 40 minut igral boljšo košarko, nam z zmanjšano rotacijo in ob težavah z osebnimi napakami ni uspelo, da bi bili konkurenčni. Imeli smo nekaj dobrih minut, a to na koncu ni bilo dovolj za zmago. Hvala vsem navijačem, ki so nas podpirali do konca," je po porazu povsem skrušeno priznal Jurica Golemac, ki se že tri mesece vrti v začaranem krogu.

Nova tekma, stare težave

Po vsaki tekmi sledi novo razočaranje, nove poškodbe in težave z rotacijo v igri, ki se odražajo na evropskih porazih. Tokrat je poleg Jana Kosija, Marka Radovanovića in Zorana Dragića v slovenski zasedbi manjkal še Karlo Matković, ki ima težave z vrtoglavico. "Ne vemo, kaj mu je. Dejansko ne vemo, kdaj se bo vrnil, lahko da je zanj tudi konec sezone. Ne vem, kaj bi sploh rekel, ker se ukvarjamo s poškodbami in boleznimi, ki jih vidim prvič v življenju. Še enkrat poudarjam: s takšnim seznamom košarkarjev in poškodb ni možnosti, da igramo v dveh takšnih tekmovanjih, kot sta evropski pokal in liga ABA. Mogoče eno tekmo na teden, pa še to z velikim mogoče," je bil odkrit Golemac, ki mora po vsaki tekmi odgovarjati na ena in ista novinarska vprašanja, na katera še naprej nima odgovora.

Amar Alibegović se je pred tekmo boril z virozo in ni treniral. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob tem je svoje nezadovoljstvo v sredo pokazalo tudi ljubljansko občinstvo, večina izmed 1.500 gledalcev v Stožicah je zaradi nezadovoljstva že pred zadnjim piskom sirene korakala proti izhodnim vratom ljubljanske arene. "Ne vem, kaj bi rekel. Nimamo ekipe, ki bi lahko dobro igrala na dveh frontah. Po tekmi s Splitom nismo opravili niti enega treninga z vsemi igralci, Alibegović je bil bolan, pridružil se nam je šele dan pred temo, Matkovića ni bilo, a pričakovali smo boljšo energijo sploh v uvodnem delu. V prvi četrtini smo bili zaspani in že takrat smo jih morali začeti loviti," je še dejal Golemac.

Kako se bo na poraze odzvala ljubljanska uprava? Foto: Vid Ponikvar

Že nekaj časa ob vseh težavah v zraku visi tudi vprašanje o morebitnih okrepitvah. "Tri mesece že govorimo o morebitnih okrepitvah … To ni vprašanje zame," je bil jasen Golemac, ki ni skrival razočaranja in skrušenosti.

"Po vsaki tekmi se tri dni sestavljamo, ne treniramo, ne napredujemo. Mi smo edina ekipa, ki pride v drugi del tekmovanja, pa je tam slabša, ne boljša. Ves čas saniramo poškodbe, iskreno, pred vsakim treningom nimam pojma, kdo bo prišel in kdo ne. Mulalić že en mesec na treningih igra na položaju štirice, pomaga nam Ilirija, na kakšnem treningu nam na pomoč priskoči Daneu. Ne vem, zakaj tak padec energije. Fantje se zavedajo, hočejo, a žal ni šlo," je še sklenil ljubljanski strateg.

Na srečo ljubljanskega trenerja lahko nekaj optimizma za naprej črpa iz lige ABA, kjer je bila Cedevita Olimpija na 14 tekmah poražena le dvakrat, a je zdaj pred njimi zelo zahtevna tekma, saj bodo v ponedeljek gostovali pri Crveni zvezdi.

Cedevita Olimpija : Cluj-Napoca, foto: Grega Valančič/Sportida:

